40 تريليون دولار عبر خدمة المدفوعات العالمية من «سويفت» في 2018

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويفت» تحقيق إنجاز تاريخي في تبنّي خدمة الابتكار في المدفوعات العالمية «جي بي آي»، حيث تمّ تحويل أكثر من 40 تريليون دولار أميركي بواسطة الخدمة خلال عام 2018.

وقد أدّى التبنّي السريع للخدمة إلى ارتفاع كبير في حصّة الرسائل العابرة للحدود التي تستخدم خدمة «جي بي آي» من 15% في بداية عام 2018 إلى 56% بحلول نهاية العام، مسجّلة زيادة قدرها 270% من عام لآخر. وانضمّ 3,500 مصرف تشكّل 85% من حركة مرور المدفوعات الكلية على شبكة «سويفت»، إلى خدمة «جي بي آي»، الأمر الذي يؤكّد أن الخدمة قد غيّرت بيئة المدفوعات العابرة للحدود بالكامل بعد عامين فقط من إطلاقها.

وقالت إيما لوفتوس، رئيسة المدفوعات العالمية وصرف العملات وخدمات الخزينة في «جي بي مورغان»: العملاء منذ سنوات عديدة يطلبون من مصارفهم توفير معاملات بنكية تتّسم بالشفافية من الطرف إلى الطرف يمكن استخدامها وفهمها وتطبيقها بسهولة. ولأننا الآن نجري 76% من مدفوعاتنا بواسطة خدمة جي بي آي، فإننا نجني مزايا مباشرة من قدرتنا على الاستجابة إلى استفسارات العملاء. والمعاملات التي كانت في السابق تستغرق أياماً باتت الآن تتم في غضون ثوان.

وترسل خدمة جي بي آي من سويفت في المتوسط أكثر من 300 مليار دولار أميركي في اليوم الواحد، بـ 148 عُملة عبر أكثر من 1,100 ممرّ للدفع بين البلدان. ويتمّ إدخال 40% من مدفوعات سويفت جي بي آي في حسابات الجهات المستفيدة في غضون خمس دقائق فقط. ويتمّ إدخال نصف المدفوعات المرسلة في حسابات الجهات المستفيدة خلال ثلاثين دقيقة و75% منها يتمّ إدخاله في الحسابات خلال 6 ساعات فقط، بينما تصل حوالي 100% من المدفوعات في غضون 24 ساعة.