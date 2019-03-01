«سينا» تطلق تقنية جديدة لتغذية عالم المحتوى

المصدر: دبي- البيان

طرحت شركة سينا تقنية جديدة يطلق عليها «ويف لوجيك 5» لتغذية عالم المحتوى، فهي تدعم نطاقاً أكبر وتتسم بقابليتها للبرمجة وتمتعها بالذكاء على امتداد الشبكة بدءاً من حافتها حتى النواة؛ وهذا من شأنه أن يعزز ريادة الشركة في مجال البصريات المترابطة.

وتزداد نسب الإقبال على تقنية عرض النطاق الترددي / الاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل متزايد، وسيسهم إكسبو 2020 في زيادة معدلات الطلب على الشبكات، وشبكة الجيل الخامس على الأخص، التي تستقطب بالفعل اهتمام بعض دول المنطقة للاستثمار فيها.

وفي الواقع، تقوم بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل بتعزيز نشر شبكات الجيل الخامس. ووفقاً لأحدث تقرير (GSMA) لمنطقة الشرق الأوسط، ستطلق 15 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقنية شبكات الجيل الخامس على خدمات الهاتف المتحرك بحلول 2025.