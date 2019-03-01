شراكة إماراتية لبناء 5 محطات للطاقة الشمسية في بنغلاديش

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت شركة ألمادن الإمارات فورتشن باور وشركة انتراكو سولار باور مذكرة تفاهم لتطوير 5 محطات طاقة، تعمل بالطاقة الشمسية في بنغلاديش، والتي سيدعمها التزام استثماري تنموي بقيمة 5 مليارات دولار من قبل الهيئة العربية لتنمية الاستثمار.

وتم توقيع المذكرة في قمة الإمارات - بنغلاديش في أبوظبي بحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وسعيد المهيري سفير الدولة لدى بنغلاديش ومحمد عمران، سفير بنغلاديش لدى الإمارات.

ومشروع محطات الطاقة الشمسية جنباً إلى جنب مع منشأة التصنيع، والتي من المقرر أن تكتمل في غضون 6 - 8 سنوات المقبلة، سيتم تشغيلها من خلال ما مجموعه 14 مليوناً من الألواح الشمسية مما يجعلها أكبر استثمار لمحطات الطاقة الشمسية في بنغلاديش.

وقال غانم المزروعي رئيس مجلس إدارة ألمادن الإمارات فورتشن باور: يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي ستكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على حياة السكان الريفيين في بنغلاديش. وهذه الشراكة مع شركة انتراكو تعزز رؤيتنا المشتركة، وهي تمكين المجتمع من خلال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال عادل العتيبة رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية لتنمية الاستثمار: تأتي المشاركة في التطوير والاستثمار لجعل هذا المشروع مع حكومة بنغلاديش حقيقة واقعة. ومن المتوقع أن يؤدي المشروع إلى خفض تكاليف الطاقة بالمليارات بالإضافة إلى توفير فرص عمل بكل من محطات الطاقة ومرفق التصنيع الشمسي المقترح استناداً إلى قدرة سنوية تبلغ 500 ميغاواط. وسيصل هذا التطوير إلى الحد الأقصى من طاقته بحلول عام 2030 بما يتماشى مع توقعات حكومة بنغلاديش وتقدر التكلفة المتوقعة بنحو 5 مليارات دولار أمريكي.