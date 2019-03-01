شركة «شفاء» تفوز بجائزة برنامج يدعمه «إتش إس بي سي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة كونسلت أند كوتش فور أ كوز (C3) أسماء الفائزين ببرنامجها «برنامج مسرّعة الأثر الاجتماعي C3» المدعوم من إتش إس بي سي وهي مؤسسة اجتماعية تتخذ من الإمارات مقراً لها، ومهمتها مساعدة رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط على الاستفادة من إمكانات النمو المتاحة لديهم وتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع.

وكانت شركة «شـفاء» وشركة براكسيلابز من مصر و«نبتة» للرعاية الصحية للمرأة من الإمارات من ضمن المشاركين المرشحين مقابل 17 شركة أخرى مشاركة في البرنامج للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولار أمريكي. وشهد البرنامج عدداً كبيراً من المشاركين من الإمارات ومصر والكويت وسلطنة عُمان.