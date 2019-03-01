«تنمية المشاريع» تكرّم أعضاءها الموردين للجهات الحكومية

المصدر: دبي- البيان

كرمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نخبة أعضائها من رواد الأعمال المواطنين باعتبارهم أفضل الموردين لعدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية في العام 2018، نظراً لتنافسها وجودة الخدمة المقدمة وسرعة الاستجابة والتواصل المستمر من قبل الأعضاء الموردين مع الجهات الطالبة، ضمن برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي.

وتسعى المؤسسة من خلال التكريم، إلى تحفيز الشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف الجهات، وتشجيعهم على الاستدامة والابتكار في منتجاتهم وتوسيع نطاق عملياتهم، ليكون لهم دور ريادي في دعم الناتج المحلي لاقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وقام بتكريم الشركات من أعضاء المؤسسة: سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، وعبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حضور عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية الداعمة لرواد الأعمال.

وجرى تقييم الشركات الأعضاء من خلال متابعة المؤسسة والجهات الحكومية لآلية عمل الموردين وكيفية تعاملهم مع الجهات الطالبة، حيث تم اختيار المكرمين، لعدة أسباب، أبرزها: الخبرة في مجال التسويق والمبيعات، والخدمة والأداء المتميز، والتواصل والتنسيق، والتعاون المستمر. وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الشركات الوطنية ورواد الأعمال على المشاركة في المناقصات المطروحة، ضمن برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي، والتنافس في السوق المحلي، والعالمي مستقبلاً.