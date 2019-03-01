سلطان بن سليم: الابتكار جزء أساسي من استراتيجية أعمالنا

المصدر: دبي- البيان

قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن الابتكار جزء أساسي من استراتيجية أعمالنا، ونهدف باستمرار إلى تطوير خدمات وحلول مخصصة تلبي متطلبات العملاء.

نسعى بالابتكار إلى دعم جهود الحكومة لجعل دبي مركزاً تجارياً عالمياً من خلال التنويع الاقتصادي، وإعادة تأكيد التزامنا بهذه الأهداف، ودعم مجتمعنا من خلال تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي«.

كانت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، وأكبر منطقة اقتصادية للتجارة الحرة بالشرق الأوسط، فازت بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وهي المبادرة التي تسعى من خلالها غرفة دبي إلى تكريم الشركات الرائدة في الابتكار والتي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. وسلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لطيران الإمارات المجموعة الجائزة لأحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات.

وأضاف سلطان بن سليم: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، وسام على صدورنا، ونود بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر لحكومة دبي على تقديرها لإنجازاتنا على مدى العقود الثلاثة الماضية. لطالما سعت جافزا لأن تصبح رائدة على مستوى القطاع ومثالاً يحتذى به للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تساهم في رفع مستوى التحدي بين مؤسسات القطاع الخاص في جميع المجالات». وجاء تكريم جافزا لما تملكه من سجل حافل من التميز.