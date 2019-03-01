غرفة دبي تكرّم أعضاءها المتميزين في الأداء التصديري

المصدر: دبي- البيان

كرّمت غرفة تجارة وصناعة دبي الشركات الفائزة بالمبادرة والتي تفوقت بأدائها التصديري في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي (سبتمبر- ديسمبر 2018) وذلك في حفلٍ أقيم مؤخراً في مقر الغرفة. يأتي ذلك في إطار جهود الغرفة لتقدير ودعم وتشجيع الأداء التصديري للشركات العاملة بدبي ضمن مبادرتها «أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية.

وحصلت شركة»كوبيان الخليج«على جائزة الشركة صاحبة أعلى قيمة في الصادرات لسبتمبر، وشركة»إي تي جي أغرو الصناعية«على جائزة الشركة المصدرة لأكبر عدد من الأسواق في أكتوبر، و»فرزانة للتجارة«على جائزة الشركة الأكثر إصداراً لشهادات المنشأ في نوفمبر، و»ستارلنك«على جائزة أعلى قيمة صادرات ضمن الشركات الناشئة لشهر ديسمبر.

وهنأ ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة الشركات الفائزة، وقدم لها شهادات التكريم والدروع التذكارية، متمنياً لها المزيد من التميز والتألق في نشاطاتهم التصديرية المتنوعة. وأكد أهمية المبادرة لكونها تحفز وتشجع شركات دبي على تطوير أدائها والاستفادة من المزايا التي توفرها الإمارة وغرفة دبي لتوسيع نشاطها في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الشركات الفائزة أظهرت أداءً استثنائياً، وهي تشكل مثالاً يحتذى لكافة شركات القطاع الخاص في الإمارة.

وأضاف أن مبادرة أفضل شركةٍ صغيرةٍ ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية للغرفة، مؤكداً حرص الغرفة باستمرار على توفير الدعم الكامل لمجتمع الأعمال ليلعب دوره الهام في مسيرة التنمية الاقتصادية لدبي. وتم اختيار الشركات الفائزة بناءً على قاعدة بيانات شهادات المنشأ بالغرفة حيث يكون الاختيار كل شهر مبنياً على معيارٍ مختلفٍ عن الآخر مثل عدد وجهات التصدير أو أعلى قيمة صادرات للشهر أو أعلى عدد شهادات منشأ تقدمت للحصول عليها.