700 خبير من 45 دولة يبحثون الفرص الكامنة في قطاع التأمين

المصدر: دبي - البيان

شارك مركز دبي المالي العالمي، في استضافة الدورة الثالثة من مؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي اختتم أعماله أمس وأقيم على مدار يومين، بالشراكة مع مجلة «غلوبال ري إنشوارنس» وجمعية مركز دبي المالي العالمي للتأمين، واستقطب أكثر من 700 مشارك من خبراء القطاع العالميين من 45 دولة لمناقشة الفرص الكامنة في قطاعي التأمين وإعادة التأمين المتناميين.

وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى التحديات الحاسمة التي تواجهها الصناعة، بما في ذلك تأثير مبادرة «الحزام والطريق»، التي تتبنّاها الصين، وآفاق الفرص أمام مراكز إعادة التأمين إلى جانب الأهمية المتزايدة لاعتماد التكنولوجيا في الخارطة العالمية لصناعة إعادة التأمين. وفي الوقت الذي تمضي فيها صناعات التأمين وإعادة التأمين قدماً نحو التأقلم مع التغيرات الطارئة والانفتاح على اعتماد حلول تكنولوجيا التأمين، وأظهر استبيان حديث، أجرته مجلة «غلوبال ري إنشوارنس» بمشاركة 50 خبيراً مخضرماً من قادة صناعة إعادة التأمين أن الأطر التنظيمية الداعمة وسهولة ممارسات الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا عوامل في غاية الأهمية من شأنها أن تعزز ازدهار ونمو مراكز إعادة التأمين في دبي ولندن وسنغافورة. وأكد أن مدينتي دبي ولندن أظهرتا العام الماضي مستويات متقدمة في الابتكار والقدرة على المرونة والتأقلم.

التحوّل الرقمي

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «ثمّة حاجة متزايدة تدفع قطاع إعادة التأمين العالمي نحو تبنّي الابتكار والتكنولوجيا والتحوّل الرقمي.

واستجابةً لذلك، استثمر مركز دبي المالي العالمي بقوّة في تأمين بيئة عمل تعاونية تتمتع بكافة الإمكانات والمقومات، بما فيها اعتماد القوانين والآليات التنظيمية الداعمة إلى جانب توفير الدعم اللازم للشركات الناشئة في مرحلتها المبكرة من النمو من خلال تدشين برامج مسرعات على مدار العامين الماضيين. ونحن فخورون بانضمام عدد من الشركات، المنتسبة إلى برنامج تكنولوجيا التأمين التابع للمركز، إلى المؤتمر لاستعراض مشاريعها المبتكرة واقتناص فرص التعاون في مجتمع صناعة التأمين».

جلسات تفاعلية

شارك الحضور في مجموعة متنوعة من ورش العمل والجلسات الحوارية التفاعلية التي تطرقت لوجهات النظر العالمية بشأن نمو قطاع إعادة التأمين، وقطاعات التأمين الصحي في المنطقة، واستقطاب جمهور جديد لقطاع «تكافل»، إلى جانب بناء إطار عمل لتقديم منتجات التأمين التجاري المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. استضاف المؤتمر جلسة حوارية حول أبرز العوامل التي تشجع الشركات المبتكرة والرائدة على التعاون معاً نحو إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإقليمية.