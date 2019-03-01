«دو» تطلق 3 باقات جديدة للعملاء

المصدر: دبي-البيان

أطلقت شركة دو، التابعة لـ«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، 3 باقات جديدة آجلة الدفع تهدف جميعها إلى تعزيز مرونة عملائها وإضافة المزيد من القيمة عبر مختلف جوانب حياتهم.

وتأتي الباقات الجديدة تماشياً مع رؤية الشركة الهادفة إلى جعل العميل محور جميع عملياتها من خلال تزويده بخدمات اتصال عالية الجودة وعروض مميزة مصممة خصيصاً لإثراء أسلوب حياته وتلبية متطلباته. وتتيح الباقات الجديدة للعملاء فرصة الاستفادة من مستوى جديد كلياً من المرونة والملاءمة بفضل المزايا العديدة التي تقدمها مثل إمكانية الاشتراك فيها بدون عقود ملزمة إلى جانب البيانات غير المحدودة.

خدمات متميزة

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال – دو: «نحن ندرك جيداً أن العملاء في عصرنا الحالي باتوا يرغبون بخدمات اتصال تتسم بالسلاسة والجودة وبعيدة عن التعقيد. وتجسّد الباقات التي أطلقناها حديثاً استراتيجيتنا الهادفة إلى تزويد عملائنا بخدمات متميزة مصممة خصيصاً لتتناسب بشكل كامل مع متطلباتهم وتطلعاتهم».

سيحصل عملاء الدفع الآجل الحاليون والجدد بفضل البيانات غير المحدودة التي تقدمها الباقات الجديدة على خيارات متنوعة للتواصل عبر تطبيقات الدردشة أو تصفح المواقع أو ممارسة الألعاب. وتشمل الباقات الثلاث الجديدة باقة 125 و200 و500.

كما تقدم دو مزيداً من المرونة لعملائها مع تمكينهم من الاشتراك في الباقات الجديدة بدون أي عقود ملزمة أو حواجز يمكن أن تحول بينهم وبين الاستمتاع بتجارب اتصال مميزة وسلسة.