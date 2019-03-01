«جمارك أبوظبي» تطّلع على أفضل ممارسات التميز في دبي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت جمارك دبي ممثلة في إدارتي الاستراتيجية والتميز المؤسسي والموارد البشرية، وفداً من جمارك أبوظبي للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المنفذة في الإدارات المختلفة، واستقبل الوفد أحمد الحوسني مدير أول شؤون الموظفين، وحسين الفردان مدير مركز الابتكار، ومحمد المزروعي خبير تميز، وخالد العلي أخصائي تدريب أول، فيما ضم وفد جمارك أبوظبي، كلاً من راشد الحوسني من التخطيط الاستراتيجي، ومنصور علي المنصوري مكتب دعم المشاريع، ونورة سعيد الكعبي ممثل لقسم العلاقات العامة، وموظفي عدد من الإدارات المختلفة.

نقل المعرفةوتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتحقيقاً لأهداف خطة جمارك دبي الاستراتيجية لنقل المعرفة، وتبادل الخبرات، ومشاركتها مع المؤسسات الأخرى بما يخدم الصالح العام.

وعرضت إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، شرحاً مفصلاً عن الهيكل الخاص بقسم التميز المؤسسي، ومنظومة التميز المؤسسي وآلية العمل في الإعداد للجوائز الخاصة بالتميز، قدمه محمد المزروعي، بالإضافة إلى تقديم حسين الفردان شرحاً عن أبرز الابتكارات، وكيف أن دائرة جمارك دبي تحفز عمليات الإبداع والابتكار من خلال طرح مبادرات وأفكار تستهدف تسهيل الإجراءات الجمركية.

وعرضت إدارة الموارد البشرية الخطط التشغيلية للمرحلة المقبلة وفق التحديثات الجديدة لقانون الموارد البشرية، والتي هدفها تسهيل الإجراءات على الموظف من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

وبحث الجانبان إمكانية التنسيق مستقبلاً في تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية للموظفين.