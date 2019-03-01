«أدنوك للتوزيع» تفتتح أول محطاتها رسمياً بالسعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

احتفلت شركة أدنوك للتوزيع، بالافتتاح الرسمي لأول محطة خدمة لها في المملكة العربية السعودية، والتي تم افتتاحها في نهاية العام الماضي، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة، بحضور الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المملكة، وسعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، والمهندس إبراهيم بن عبد الله الحميدان الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس محمد بن علي الصبيحي مدير إدارة المشاريع المعمارية بوكالة الوزارة للشؤون الفنية.

وتقع محطة شركة أدنوك للتوزيع الأولى في المملكة على طريق الرياض - الدمام، على مسافة 40 كيلو متراً من العاصمة، وبدأت المحطة في العمل منذ شهر نوفمبر من العام 2018، حيث تم افتتاح محطة ثانية للشركة بعدها بعدة أيام في مدينة الهفوف في محافظة الأحساء، حيث تم تجديد المحطتين كُلّياً قبل بدء العمل بهما وفقاً للمستويات التشغيلية لشركة أدنوك للتوزيع، وتماشياً مع مميزات علامتها التجارية.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان: «العلاقات التاريخية بين المملكة والإمارات علاقات متجذرة وتشهد تطوراً كبيراً في مختلف المجالات، حيث تولي قيادة الدولة لهذه العلاقات الوثيقة كل الاهتمام والرعاية، الأمر الذي يدفعنا لتطوير العمل والمشاريع المشتركة بما يسهم في مسيرة التنمية الشاملة».

الشراكة الاستراتيجية

وأضاف أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عزز مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتشمل كافة القطاعات بما يعود بمكتسبات متعددة وصولاً لتحقيق تقدم الشعبين الشقيقين، حيث يعد دخول شركة أدنوك للتوزيع للسوق السعودي أحد الشواهد على هذه الشراكة الفاعلة.

من جهته قال سعيد مبارك الراشدي: «نحن سعداء بالإعلان أن محطاتنا الجديدة في السعودية تعمل بمعدّلات فاقت التوقعات، حيث تعكس الأعداد الكبيرة للزيارات استمتاع العملاء السعوديين بالتجربة التي تقدمها محطات أدنوك للتوزيع، وقد خططنا لجعل هاتين المحطتين أحد مصادرنا لفهم المستهلك السعودي قبيل توسعنا في المملكة، حيث إننا بصدد الإعلان عن شراكة قوية في المملكة، وهو ما سيحدث قريباً، ونحن متحمسون لما سيقدمه ذلك من إمكانات مستقبلية، ومدى تأثيره على الروابط العميقة بين كلّ من البلدين».