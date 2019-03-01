قمة «كابا للطيران» في دبي تبحث منافسة الشركات الصينية

المصدر: دبي- البيان

تستضيف دبي قمة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا، التي ينظمها مركز المحيط الهادئ للطيران (كابا)، إلى جانب الدورة التاسعة عشرة لمعرض المطارات، وذلك في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 29 أبريل ولغاية 1 مايو، حيث تنعقد القمة تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وستبدأ القمة بالتركيز بشكل إقليمي على تحديد القضايا التي تؤثر على كل موقع، وعلى فرص تحسين النمو، وسيتكامل ذلك مع مزيج من المواضيع المرتبطة بالطيران، والاقتصاد الكلي، والسفر، والموضوعات الجيوسياسية، وذلك عبر مجموعة من النقاشات التي سيتم طرحها من خلال المتحدثين الرئيسيين وجلسات النقاش التفاعلية.

وكما هي حال نظيراتها في أماكن أخرى، تواجه شركات الطيران في الشرق الأوسط تحديات مستمرة على صعيد نماذج أعمالها، حيث تهدد المنافسة القادمة من الشركات الوافدة الجديدة والطموحة، مثل شركات الطيران الصينية، مكانة الشركات الخليجية، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه هذه الشركات نفسها على إعادة ضبط موقعها في السوق.

ومن المنتظر أن يعمل المركز من خلال هذه القمة على توسيع انتشاره إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ستدرس القمة القضايا التجارية والتشغيلية التي تؤثر على شركات الطيران والمطارات في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة كابا الفخري بيتر هاربيسون: «من المهم والملائم في توقيته أن تأتي كابا بعلامتنا التجارية التي تنطوي على قمم تثقيفية وغنية بالمعلومات إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشهد كلتا المنطقتين تغييراً وتطوراً مهمين».

وتتضمن قائمة المتحدثين كلاً من عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، وعادل علي، الرئيس التنفيذي، لشركة العربية للطيران، ووليد يوسف، الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة مطارات أسياد، ونادين عيتاني، الشريك التنفيذي لشركة أفييشن مايندز، وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وكريزيمر كوكو، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج، وسيباستيان ميكوسز، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية، وستيفان بيتشلر، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الملكية الأردنية، وإيان هيوود، الرئيس العالمي للمنتجات والتسويق والتجارة الجوية في شركة ترافلبورت، وأحمد أولمستور، كبير مسؤولي التسويق في شركة الخطوط الجوية التركية، والكابتن أحمد مسعود العلواني، رئيس الخطوط الجوية اليمنية.