«تنظيم الاتصالات» تستعرض برمجيات «المصدر المفتوح»

المصدر: دبي-البيان

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ممثلة بمركز إبداع الحكومة الذكية، النسخة الثانية من اللقاء السنوي الخاص بمجتمع البرمجيات ذات المصدر المفتوح في الإمارات، وذلك في أكاديمية اتصالات في دبي، بحضور نخبة من الخبراء وصناع القرارات في المجالات ذات الصلة. وتضمن جدول الأعمال، مناقشة العديد من المواضيع المهمة في مجالات تتعلق بالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، الأمن الإلكتروني، والمدن الذكية، وغيرها.

وقال سعيد سلطان السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، إن الاستثمار في الإنسان، يمثل واحداً من سمات المسيرة الإماراتية منذ قيام اتحادنا الشامخ، حيث انتهجت قيادتنا الرشيدة الكثير من الخطط والبرامج التي تراهن على الإنسان، وتضعه في موضع الهدف الأول لكافة جهود التنمية، وكانت القوانين والتشريعات والخطط الهادفة لخلق وتأهيل كوادر بشرية وطنية قادرة على تحقيق أهداف الإمارات ورؤاها المستقبلية، ويأتي تنظيم الهيئة لهذا الحدث، التزاماً منها بدورها المحوري في تدريب طلاب الجامعات، وتطوير مهاراتهم في مجالات البرمجيات والبيانات المفتوحة.

سقف واحد

وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى جمع الطلاب المهتمين بالبرمجيات والخبراء في هذا المجال تحت سقف واحد، وأضاف «نحن في عصر التشارك والذكاء الجمعي والتواصل الاجتماعي، حيث تنتقل الأفكار عبر الأثير بين المجتمعات والأفراد بحرية تامة». كما تضمن جدول أعمال اللقاء، استعراض تجربة مركز إبداع الحكومة الذكية (كودي)، حيث اطلع المشاركون على البرامج التدريبية المتقدمة التي يقدمها المركز، والتي تغطي المواضيع التقنية والإدارية والقيادية بمختلف أشكالها، وتعرفوا إلى دوره في تعزيز ثقة أفراد المجتمع بالخدمات المقدمة عبر الهواتف النقالة، من خلال تحسين جودة وأمن التطبيقات التي تقدم الخدمات الإلكترونية.