جناح موناكو في إكسبو 2020.. عالم من الفرص

المصدر: موناكو- خالد المهيري

أعلنت إمارة موناكو رسمياً شعار وتصميم جناحها في إكسبو 2020 دبي. وخلال مؤتمر صحافي بحضور الأمير ألبرت الثاني، أمير إمارة موناكو، أعلن ألبرت كرويزي، مفوض عام جناح الإمارة في إكسبو 2020 ومدير عام مؤسسة «موناكو إكسبو» أن الجناح الذي تصل تكلفته إلى 37.7 مليون درهم (9 ملايين يورو) يحمل شعار «موناكو 360، عالم من الفرص»، ويمتد على مساحة 17.77 ألف متر مربع ضمن منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020.

وانسجاماً مع شعار «إكسبو 2020 دبي» الرئيسي «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، يأتي جناح موناكو بتصميم معماري ساحر مستوحى من «الكاليدوسكوب» (المشكال أو منظار النماذج المتغيرة)، تدخل فيه «صخرة» موناكو ويعكس الأوجه المتعددة التي تتميز بها الإمارة من خصائص ومهن ونشاط وغنى وتنوع، والكم الهائل من الأنشطة، وما توفره من فرص قد لا تكون معروفة، واختارت موناكو منطقة الفرص في «إكسبو 2020 دبي» موقعًا لجناحها.

حماية البيئة

ويحاكي الجناح بشكله المضلع واستخدامه للألواح الشمسية بكثافة، سياسة الحوكمة الصديقة للبيئة التي تطبقها موناكو، ونشاطاتها المتنوعة لحماية البيئة وفقاً لتوجيهات الأمير ألبرت الثاني، انطلاقاً من الالتزام بتصميم جناح يحقق توازناً بين إنتاج الكهرباء واستهلاكها بمعدل قريب من الصفر، وتماشياً مع التوجه المتمثل في تشييد جناح معظم مواده قابلة لإعادة التدوير.

وبفضل خبرات فرق العمل في شركة موناكو للكهرباء والغاز، سيتم توليد الطاقة باستخدام أجهزة الخلايا الشمسية بدءاً من نهاية 2019 حتى سبتمبر 2021، للموازنة بين الكهرباء التي سيستهلكها الجناح خلال «إكسبو 2020 دبي» الممتد على مدار ستة أشهر. ولدى هبوط الظلام، سيستعرض الجناح معارفه وقدرته على إنتاج الطاقة عبر إعادة توزيع الطاقة الشمسية التي تم تخزينها خلال النهار في جميع أنحائه.

ويمتد الجناح على عدة طوابق على غرار شوارع موناكو المتعرجة والغنية بالمفاجآت، في دعوة للاستكشاف والتأمل والتفاعل مع بيئة من الموارد الثقافية والأبحاث والدراية العميقة.

ويتكون الجناح من منطقة عرض، ومحل هدايا ومطعم في الطابق الأرضي.

وسيحظى الزوار بفرصة التمتع باثنين من العوالم الرئيسية للمعرض، يحمل الأول اسم «حديقة الفرص» ويستعرض مشاريع وأعمال رائدة تم تأسيسها في موناكو وشتى أرجاء العالم، وسيكون على هيئة حديقة خيالية ملونة تطلق العنان لمخيلة الزوار. وتتمتع جميع مرافق الجناح بخصائص تفاعلية، بواجهات متنوعة تقدم أشكالاً عديدة للتفاعل مع اهتمامات الزوار وشغفهم بالاطلاع.

إرث ثقافي

أما العالم الثاني، فهو معرض يكشف عن «هوية» إمارة موناكو ليأخذ الزوار في عرض غامر وشامل يطلعهم على التاريخ والإرث الثقافي وقيم إمارة موناكو ومواطنيها.

وفي الطابق الأول، تتواجد مساحة خاصة داخل «الصخرة»، تتيح للمؤسسات تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات لتعزيز مشاركتها في المفهوم.

وتعتبر الإضاءة عنصراً أساسياً جرى استخدامه في تصميم أجواء المعرض. وباستيحاء من تناغم الألوان الدافئة في منطقة الريفيرا الفرنسية، تتغير الأجواء المضيئة في «حديقة الفرص» أثناء اليوم لتغمر الجناح بطابع متوسطي.

وفيما يتعلق بالشعار والهوية المرئية للجناح فهو يرمز إلى ألماسة شعار النبالة لعائلة جريمالدي لتزين شكل الجناح.

ويرمز حرف M بقوة ووضوح لإمارة موناكو. وفي الرمز النافر، نرى صورة «الكاليدوسكوب» أو حتى «الصخرة»، بينما تتماهى الألوان الدافئة لتذكر الزوار بغروب الشمس الفريد في الريفيرا الفرنسية. ويضم الشعار مجموعة متنوعة من الألوان التي تعبر عن الحداثة التي سترشد الزوار في أوجه جناح موناكو المتعددة، من الأناقة إلى الديناميكية، والعلم إلى الاستكشاف، ويعكس تماهي الخطوط الفاصلة فكرة «التواصل».

إفريز أيقوني

قبل دخول الجناح، سيشهد الزوار لمحة غامرة عن «تاريخ إمارة موناكو» بفضل الإفريز الأيقوني الذي يسرد قصة سلالة جريمالدي.

ولدى دخولهم إلى «حديقة الفرص»، ستتمتع حواسهم بروائح بطابع خاص تأخذ مخيلتهم إلى الريفيرا الفرنسية المفعمة برائحة الصنوبر بينما يجولون في محطات العرض المختلفة في أجواء دافئة ومشرقة توفر التجربة الأروع لاستكشاف الفنون والثقافة، والعلوم والبحوث والتكنولوجيا الحيوية الطبية وحماية التنوع البيولوجي والمحيطات والابتكار والتكنولوجيا والاستكشاف والعالمية.

ويختتم الزوار جولتهم في «حديقة الفرص» بتجربة فريدة من نوعها في منطقة «الكاليدوسكوب»، حيث يستكشفون هوية الجناح «موناكو 360، عالم من الفرص»، وذلك عبر الثقافة والفنون، العلوم والرياضة، السياحة والضيافة، التاريخ والاستكشاف، والأراضي الشاسعة، وفنون الطهي والعادات والتقاليد.

سفينة

من جانب آخر أعلنت بلجيكا أن جناحها في إكسبو 2020 دبي يعتمد على تصميم «السفينة الخضراء» بمعايير مستدامة ويقع في منطقة التنقل ضمن موقع الحدث، ويضمن الجناح 5 طوابق تتدلى منها النباتات الخضراء مع حدائق غناء وتم تصميمه من قبل شركة «فينسنت كاليب & أسار».