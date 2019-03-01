ممثلو جهات حكومية في أبوظبي يزورون موقع إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - البيان

زار ممثلون من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي موقع إكسبو 2020 دبي، حيث حضروا ورشة عمل لمدة نصف يوم وشاركوا في جولة في الموقع، مجددين التأكيد على الدور الجوهري للتعاون الوطني في تنظيم أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتعمل مؤسسات من أنحاء الإمارات بشكل وثيق مع إكسبو 2020 دبي في الوقت الذي تستعد البلاد للترحيب بالعالم في إكسبو دولي استثنائي خلال أقل من عامين.

وجاءت الفعالية لدعم الجهود الجارية لإشراك المجالس التنفيذية والمؤسسات الحكومية من جميع الإمارات السبع في المسيرة نحو عام 2020.

ويقيم إكسبو عدداً من الأنشطة والحملات المماثلة في أنحاء البلاد لضمان إتاحة الفرصة للجميع في الإمارات للمشاركة في هذا الحدث الوطني التاريخي.

ويهدف إكسبو 2020 دبي، من خلال منهج عمله على المستوى الوطني، إلى إقامة إكسبو دولي شامل يستمتع به ملايين الناس. ومن خلال شعاره الرئيسي، «تواصل العقول، وصنع المستقبل»، سيمثل إكسبو 2020 دبي خلال أشهره الستة، احتفالاً بالإبداع البشرية ويوفر منصة لتشجيع الإبداع والابتكار والتعاون، مدعومة بالمواضيع الفرعية الثلاثة: الفرص والتنقل والاستدامة.