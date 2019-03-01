«الاقتصاد» تستهدف بيئة استهلاكية موثوقة في الإمارات ودول التعاون

المصدر: أبوظبي- البيان

نظمت وزارة الاقتصاد أمس، في دبي حفلاً لإطلاق فعاليات اليوم الخليجي الرابع عشر لحماية المستهلك، والذي يوافق أول مارس من كل عام، بناء على توصيات لجنة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون، حيث تحتفل دول الخليج عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعزيز حماية ورضا المستهلكين.

شارك في الحفل الذي حمل شعار «نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك»، عدد من المسؤولين من جهات حكومية وتعاونية وخاصة، من أبرزها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، ولجنة السيارات، ولجنة الخضراوات والفواكه، ومجموعة متاجر اللولو، لإلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية المستهلك، مع التركيز على إرشادات وممارسات التسوق الإلكتروني الآمن.

هدف مشترك

وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، في الكلمة، التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن الاهتمام بالمستهلك وحماية حقوقه هو هدف مشترك لدول التعاون، مشيراً إلى أن اليوم الخليجي لحماية المستهلك هو محطة سنوية مهمة توفر منصة لتبادل الخبرات وتحقيق مزيد من المكتسبات في حماية المستهلك، وصولاً إلى بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة في دولة الإمارات وسائر دول التعاون.

وأضاف النعيمي أن الفعالية لهذا العام تحمل طابعاً خاصاً في ظل إعلان 2019 ليكون عام التسامح بدولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة بتعزيز مكانة الدولة عاصمة عالمية للتسامح، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت بمناسبة هذا العام عدة مبادرات ترسخ مفهوم التسامح في التعاملات التجارية بما يدعم سياسات حماية المستهلك من أبرزها مبادرة الصيانة المجانية للسيارات، ومبادرة استرداد المركبات المحجوزة في ورش الوكالات لفترات تزيد على 6 أشهر بسبب تعثر ملاكها عن السداد.

ذكاء اصطناعي

واستعرض أحمد الزعابي، مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي جهود الدائرة لتطوير آليات حماية المستهلك، مع التركيز على خدمة الحماية الذكية عبر تطبيق «مستهلك دبي» الذي يسهم في تعزيز بيئة حماية ورضا المستهلك، مشيراً إلى أن الخدمة متوفرة على مدى 24 ساعة وفي أي مكان وهي تعتمد على تقنية متقدمة تستخدم الذكاء الاصطناعي، حيث تسهم في حلى شكاوى المستهلكين بوقت أسرع لا يتجاوز 5 دقائق وتضمن مستوى أعلى من الجودة ونسبة أقل من الأخطاء وتسهم في تمكين وزيادة ثقة المستهلكين ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة جاذبية الأسواق.وأكد غويدو فرالاسكو، الرئيس التنفيذي لشركة فيريرو، أهمية أسواق الإمارات وأسواق المنطقة وجهات حيوية لمنتجات الشركة، مستعرضاً أبرز المعايير والإجراءات التي تتخذها الشركة لضمان مستويات عالية من حماية ورضا المستهلكين.

وأوضح الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، كلمة بالإنابة عن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، أن التسوّق عبر الإنترنت يعد من أكثر الطُّرق الحديثة تأثيراً على قطاع التّجارة العالميّة.

وأعلن البستكي أنه تزامناً مع «عام التسامح» واليوم الخليجي الرابع عشر لحماية المستهلك، ومهرجان التعاونيات للتسوق الرابع والعشرون، عن إطلاق عروض تخفيضات وحسومات على نحو 125 سلعة أساسية من علامة «التعاون»، تحقيقاً لأعلى درجات الفائدة وإيماناً بدور التعاونيات في تخفيف العبء المادي عن أفراد المجتمع، مضيفاً أن عدد التعاونيات الاستهلاكية في الدولة يبلغ اليوم 18 تعاونية رئيسية يتبعها 159 فرعاً ومن المخطط أن يزيد عدد الفروع خلال الفترة المقبلة الفروع ليصبح 183 فرعاً، وبلغ إجمالي مبيعات هذه الجمعيات نحو 6 مليارات و843 مليون درهم حتى نهاية 2018.

حماية

أكد محمد خليفة المهيري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أهمية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز بيئة حماية المستهلك في الدولة مشيراً إلى أن جمعية حماية المستهلك أكدت خلال استراتيجياتها أهمية ضمان حماية تعاملات المستهلكين وصون مصالحهم بما يلبي طموحاتهم.