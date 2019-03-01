4.3 مليارات درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 4.3 مليارات درهم هذا الأسبوع، حيث شهدت الدائرة تسجيل 960 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 77 مبايعة للأراضي بقيمة مليار درهم و883 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.3 مليار درهم خلال 5 أيام عمل.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 325 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 325 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 663 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدّرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 165 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها130 مبايعة بقيمة 252 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 222 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2 مليار درهم منها 100 رهونات أراض بقيمة 1.6 مليار درهم و 202 رهونات فلل وشقق بقيمة 400 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة اليلايس 1 بقيمة 629 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 200 مليون درهم.