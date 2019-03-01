«قولدن سنت» تغلق جولة تمويلية إضافية خلال 12 شهراً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «قولدن سنت»، نجاحها في تأمين جولة استثمارات جديدة من مموّليها الحاليين خلال فترة قياسية مدتها 12 شهراً ونظراً لمكانتها المرموقة وآفاقها المستقبلية الواعدة، لم يتوان المموّلون عن زيادة استثماراتهم في «قولدن سنت»، مما قلّص حاجتها للبحث عن استثمارات أخرى.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت «قولدن سنت» خطوات توسّع عززت من انتشار علامتها التجارية في أسواق دول التعاون مما دفعها للإعلان عن استخدام جولة الاستثمارات الجديدة في تعزيز وتوسيع مكتب الشركة ومركزها للخدمات اللوجستية في دبي، نظراً لمكانته المحورية بالنسبة لقطاع الشرق الأوسط.

وسيتم تسخير الاستثمارات لتحديث وتحسين ميزات التطبيق الإلكتروني لقاعدة المستخدمين وعددهم 2 مليون مستخدم، مما يتيح لهم الحصول على ميزات لا تقبل المنافسة وبناء على منهجيتها الأكثر تركيزاً على العملاء في 2019.