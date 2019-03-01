صفقة «أدنوك» تفتتح موجة جديدة من الاستثمار في الإمارات

المصدر: دبي ـــ وائل الخطيب

ذكرت مجلة «ميد» أن صفقة أدنوك التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار مع شركتي «بلاك روك» و«كيه كيه آر» اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقراً لهما، تشكل بداية موجة جديدة من الاستثمار الأجنبي في الإمارات، فضلاً عن تقديم نموذج للصفقات في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب شروط الاتفاقية ستدفع «بلاك روك» و«كيه كيه آر» 4 مليارات دولار مقدماً مقابل 40% من كيان تم إنشاؤه حديثاً باسم «أدنوك أويل بايب لاين»، التي ستؤجر 18 من خطوط أنابيب النفط المحلية «أدنوك» لمدة 23 عاماً.

وتشكل الصفقة جزءاً من سلسلة صفقات أدنوك بهدف إطلاق رأس المال للاستثمار في خططها طويلة الأجل، بما في ذلك استثمار 45 مليار دولار في قطاع التكرير والتسويق لزيادة قدرات التكرير والبتروكيماويات بشكل كبير.

وقالت المجلة: «إذا نجحت أدنوك في خططها المبتكرة لجمع الأموال، فإنها يمكن أن تطلق جولة من الصفقات المشابهة التي من شأنها أن تدفع المستثمرين المؤسسيين إلى ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».