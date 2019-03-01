«إعمار» يحلّق بسوق دبي ويحقق أكبر صعود في 3 سنوات

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية أكثر من 12 مليار درهم خلال شهر فبراير الماضي، بدعم من تحسن معنويات المستثمرين تفاؤلاً بالتوزيعات والنتائج السنوية للشركات المدرجة. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، وصلت الرسملة السوقية للأسهم إلى 863.5 مليار درهم، وحققت أسهم دبي مكاسب زادت على 5.59 مليارات درهم، فيما ربحت أسهم أبوظبي 6.47 مليارات درهم.

وصعد سوق دبي 2.66% ما يعادل 68.2 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ يوليو 2018 عندما صعد حينها بنحو 4.78%، ليغلق عند 2635.78 نقطة مواصلاً مكاسبه للشهر الثاني على التوالي بدفع رئيسي من أسهم العقار والبنوك.

فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 1.84% أو ما يعادل 92.96 نقطة ليغلق عند 5137.81 نقطة مستمراً في مكاسبه للشهر الثالث على التوالي مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والتأمين والخدمات.

وقال وسطاء في السوق إن الأسواق واصلت أداءها الإيجابي منذ مطلع العام الجاري مستمدة الدعم بشكل رئيسي من النتائج الجيدة والتوزيعات السخية للشركات وهو ما عزز التفاؤل ودفع المستثمرين الأجانب نحو الشراء وزيادة المراكز المالية خصوصاً على الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك.

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 8.65 مليارات درهم موزعة بواقع 4.4 مليارات في دبي و4.2 مليارات في أبوظبي، وجرى تداول 3.95 مليارات سهم منها 2.9 مليار في دبي و1.04 مليار في أبوظبي، وذلك عبر تنفيذ 93 صفقة.

وجاءت مكاسب سوق دبي معززة بالصعود القوي لسهم «إعمار العقارية» بعد ارتفاعه بنسبة 13.7% وهي أكبر وتيرة ارتفاع شهرية في 3 سنوات، فيما زاد «إعمار مولز» 11.5% و «داماك» 5.3% و«أرامكس» 3.3% و«دبي الإسلامي» 2.3% و«سوق دبي» 0.12%. بينما واصل سهم «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» ماراثون مكاسبهما للشهر الثالث على التوالي بنحو 3.12% و1.92% على التوالي، كما صعد «الدار العقارية» 11.95% و«دانة غاز» 0.22%.