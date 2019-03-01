3.15 % نمو الليالي الفندقية في دبي.. و10.6 مليارات العائدات خلال 2018

المصدر: دبي ـــ لؤي عبدالله

ارتفع عدد الليالي الفندقية في دبي خلال 2018 بنسبة 3.15% ووصل متوسط إقامة الزائر إلى 3.5 ليالٍ، وحققت الغرف الفندقية عائدات بنحو 10.66 مليارات درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، التي أشارت إلى أن عدد الليالي الفندقية خلال العام الماضي وصل إلى 30.13 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 435 درهماً.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر الغرفة الفندقية خلال العام الماضي وصل إلى 465 درهماً مقارنة مع 492 درهماً في 2017 أي بتراجع 5.5% ووصل متوسط العائد على الغرفة إلى نحو 354 درهماً. وارتفع عدد الغرف الفندقية في الإمارة بنسبة 8% ليصل إلى 115.9 ألف غرفة فندقية ضمن 716 منشأة من مختلف الفئات.