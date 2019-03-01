مناطق دبي الحرة توفّر أفضل الفرص للشركات العالمية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكرت مجلة «هوم بيزنس» البريطانية، أن المناطق الحرة في دبي توفر أفضل الفرص للشركات العالمية، مؤكدة أن الإمارات عُرف عنها أنها من أفضل الأماكن في العالم من حيث المباني والبنية التحتية، ومن أكثر الأماكن جاذبية للاستثمار، مشيرة إلى أن دبي تجذب الانتباه عالمياً بما توفره من فوائد كبيرة للمستثمرين الأجانب الذين يأتون لإنشاء شركات فيها.

وأضافت المجلة: «تتمتع دبي بهذا التميز ليس فقط بسبب سرعة إنشاء الشركات، بل أيضاً لوجود المناطق الحرة التي تعزز الفوائد التي توفرها الإمارة للشركات الأجنبية، وتعد المناطق الحرة مناطق خاصة لإقامة الأعمال بظروف تفضيلية كبيرة لا تتوفر في بقية أرجاء البلاد، وينطوي إنشاء شركة في المناطق الحرة في دبي على عدة مزايا خاصة للأجانب الراغبين في إقامة الأعمال في الإمارات، منها السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% وسهولة متطلبات التسجيل والإقامة، ووجود العديد من المناطق الحرة التي تتخصص في أنواع عديدة ومختلفة من الصناعات، والإعفاء الكامل من الضرائب».