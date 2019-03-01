أكبر صندوق سيادي يستثمر 1.27 مليار في الأسهم الإماراتية

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

عزّز الصندوق السيادي النرويجي، أكبر الصناديق السيادية في العالم، استثماراته في الأسهم الإماراتية مع نهاية العام الماضي ما يؤكد جاذبيتها أمام المؤسسات والمحافظ العالمية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» وصلت استثمارات الصندوق في الأسهم إلى 1.27 مليار درهم موزعة على 19 سهماً مع نهاية 2018، بزيادة 13.2%، مقارنة بـ 1.12 مليار موزعة على 20 سهماً في 2017. وكان أكبر استثمار للصندوق في «موانئ دبي العالمية» بواقع 58.96 مليون دولار، ثم «دبي الإسلامي» 35.74 مليوناً ، و«الاتحاد الوطني» 33.03 مليوناً ، و«إعمار العقارية» 27.8 مليوناً، و«الدار العقارية» 25.62 مليوناً، و«الإمارات دبي الوطني» 25.26 مليوناً، ثم «أديس الدولية» بنحو 20.7 مليوناً، يليه «إعمار مولز» 19.26 مليوناً، و«رأس الخيمة الوطني» 17.05 مليوناً، و«إعمار للتطوير» 15.89 مليوناً، و«أبوظبي التجاري» 12.48 مليوناً، و«أدنوك للتوزيع» 12.4 مليون دولار.

ووصلت الاستثمارات في «أرامكس» و«أغذية» و«أبوظبي الأول» و«تبريد» و«العربية للطيران» و«دبي للاستثمار» و«ديبا» نحو 11.38 مليون ، و9.3 ملايين ، و5 ملايين، و4.9 ملايين، و4.78 ملايين، و4.08 ملايين، و2.7 مليون دولار على التوالي.