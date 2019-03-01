«أديا» يستثمر 500 مليون دولار في صندوق هندي

المصدر: دبي ـ رويترز وبلومبيرغ

قال جهاز أبوظبي للاستثمار«أديا» إن وحدة له ستطلق صندوقاً مع كوتاك انفستمنت أدفايزرز الهندية، مجدداً التزامه باستثمار 500 مليون دولار في الصندوق.

وأوضح حمد شهوان الظاهري المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار المباشر في الجهاز أن الصندوق الجديد سيستهدف عدداً من فرص القروض المتعثرة في الهند.

وأضاف أن الصندوق سيولي اهتماماً خاصاً بتقديم الدعم المالي لحماية الشركات من الإفلاس وإن الشراكة ستساعد على تخفيف عبء القروض المتعثرة عن النظام المالي الهندي، حسبما ذكره. ويهدف الصندوق إلى تخفيض حالات الأصول غير الرابحة في الاقتصاد الهندي، عقب حملة مؤخراً من أجل التغيير قادتها الحكومة.