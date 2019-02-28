الاتحاد للطيران تعلن عن إطلاق رحلات موسمية إلى الإسكندرية وصلالة

المصدر: ابوظبي-البيان

أعلنت الاتحاد للطيران أنها تعتزم إطلاق وجهات موسمية جديدة بين أبوظبي وكل من مدينة الإسكندرية في مصر ومدينة صلالة في سلطنة عمان.

وسيتم تشغيل الرحلات بمعدل أربع رحلات أسبوعية على كل وجهة خلال شهر يوليو وأغسطس 2019، بهدف تلبية الطلب خلال فترة الذروة الصيفية.

وتشتهر مدينة الإسكندرية، ثاني أكبر المدن المصرية، بتاريخها الثري وشواطئها الخلابة على البحر المتوسط، بينما تٌعرف مدينة صلالة بجمالها الطبيعي وثقافتها العريقة وتشهد رواجاً خلال هذه الأشهر لمن يرغبون في الاستمتاع بخريف صلالة الفريد وجنتها الخضراء. وتستقطب كلتا الوجهتين عدداً كبيراً من الزوار خلال أشهر الصيف.

وبهذه المناسبة، أفاد روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: "يسرنا أن نقدم لضيوفنا خيارات جديدة من وجهات العطلات خلال أشهر الصيف. تدخل الإسكندرية وصلالة ضمن قائمة الوجهات الرائجة للوافدين والمواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسواء كنت تبحت عن قضاء بعض الوقت مع العائلة والأصدقاء خلال عطلة الصيف أو تخطط لزيارة الشواطئ المدهشة لشبة الجزيرة العربية خلال خريف صلالة، فنحن على ثقة بأن ضيوفنا يستمتعون بما تقدمه هاتان الوجهتان."

وعقب إضافة تلك الوجهتين، فسيبلغ إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الشركة أسبوعياً إلى مصر 32 رحلة من بينها 28 رحلة أسبوعية إلى القاهرة وأربع رحلات أسبوعية إلى الإسكندرية. كما ستشغل الشركة إجمالي 25 رحلة أسبوعياً إلى سلطنة عمان، من بينها 21 رحلة أسبوعية إلى مسقط وأربع رحلات أسبوعية إلى صلالة.