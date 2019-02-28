إلغاء جميع رحلات "الاتحاد للطيران" بين أبوظبي وباكستان المقررة اليوم

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت "الاتحاد للطيران" إلغاء جميع رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وباكستان التي كان من المقرر أن تغادر أبوظبي بتاريخ 28 فبراير.

وفيما يلي قائمة الرحلات الملغاة:



•إلغاء الرحلة رقم EY233 من أبوظبي إلى إسلام آباد، المقرر مغادرتها في الساعة 14:00، بتاريخ 28 فبراير، ورحلة العودة رقم EY234 من إسلام آباد إلى أبوظبي، المقرر مغادرتها في الساعة 20:35 بتاريخ 28 فبراير.

•إلغاء الرحلة رقم EY243 من أبوظبي إلى لاهور المقرر مغادرتها في الساعة 14:00 بتاريخ 28 فبراير، ورحلة العودة رقم EY244 من لاهور إلى أبوظبي المقرر مغادرتها في الساعة 20:50 بتاريخ 28 فبراير.

•إلغاء الرحلة رقم EY231 من أبوظبي إلى إسلام آباد، المقرر مغادرتها في الساعة 22:10 بتاريخ 28 فبراير، ورحلة العودة رقم EY232 من إسلام آباد إلى أبوظبي، المقرر مغادرتها في الساعة 03:40 بتاريخ 1 مارس.

•إلغاء الرحلة رقم EY241 من أبوظبي إلى لاهور، المقرر مغادرتها في الساعة 22:15 بتاريخ 28 فبراير، ورحلة العودة رقم EY242 من لاهور إلى أبوظبي، المقرر مغادرتها في الساعة 03:40 بتاريخ 1 مارس.

•إلغاء الرحلة رقم EY221 من أبوظبي إلى كراتشي، المقرر مغادرتها في الساعة 23:25 بتاريخ 28 فبراير، ورحلة العودة رقم EY222 من كراتشي إلى أبوظبي، المقرر مغادرتها في الساعة 05:05 بتاريخ 1 مارس.

•وقالت "الاتحاد للطيران" إنها ستواصل جميع الرحلات، بما فيها مسارات الهند وشرق آسيا، عملياتها مع تجنب المرور في المجال الجوي الباكستاني.

وأضافت أن فريق مراقبة يتولى خدمات الضيوف لتقديم المساعدة والدعم للضيوف المتأثرين، وأشارت إلى أنه سيتم تزويدهم بآخر المستجدات نظرا لأن الحالة آخذة بالتطور، وأكدت أن سلامة وأمن الضيوف والطواقم الجوية تحتل قمة أولويات الشركة، التي ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.