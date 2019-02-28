«أي أم أي أوتلوك»: دبي مستمرة في جذب المستثمرين العقاريين

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت مجلة «الشرق الأوسط وأوروبا أوتلوك»، إن دبي مستمرة في جذب المستثمرين في عقاراتها من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى مشاريع عقارية جديدة في نخلة جميرا بلغت ذروة الفخامة.

وأضافت المجلة، إن دبي مستمرة في التفوّق على أسواق العقارات في أنحاء العالم، من حيث الأداء برغم التراجع في أسعار النفط العالمية. كما أن دبي تتمتع بنموذج تنموي مستدام مستقر طويل المدى. ويمكن أن نتوقع مزيداً من المنافسة تدفع بالقطاع إلى الأمام، وفق ما قاله أنطون ياتشمينيف مدير عام مشروع 22 قيراط، الذي تطوّره شركة فورم العقارية، وهو مشروع عقاري فخم وضخم على نخلة جميرا.