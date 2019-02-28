توقّعات بنمو قطاع التأمين 20 % في 2019

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقّع مسؤولون ورؤساء شركات التأمين نمو قطاع التأمين في الدولة بنسبة تتراوح بين 15 -20% خلال العام الجاري، مدفوعة بالتطورات الضخمة للمشروعات الكبرى، لا سيما في دبي وأبوظبي. جاء ذلك خلال الدورة الثالثة لمؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي انطلق من دبي أمس بالشراكة بين مجلة غلوبال ري إنشورانس وجمعية مركز دبي المالي العالمي للتأمين.

وقال محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، إن القطاع مرشح للنمو بين 15 و20% خلال 2019، لا سيما في ظل المشاريع الكبرى الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، خصوصاً في دبي وأبوظبي، والتي تنعكس بشكل مباشر على أداء القطاع.

وأضاف أن تزايد حدة المنافسة السعرية وارتفاع عدد الشركات في السوق البالغ 62 شركة تأمين وأكثر من 200 وسيط، يقف عائقاً أمام تحقيق معدلات نمو أكبر من تلك التوقعات.

اندماجات

وحول الاندماجات في القطاع، قال إنه من غير المنطقي المطالبة بذلك فيما باب الترخيص يبقى مفتوحا أمام الشركات الجديدة، لكنه أشار إلى أن هناك تشجيعاً مستمراً من هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين على الاندماجات بهدف خلق كيانات قوية.

وعن الخسائر التي تجاوزت مليار دولار من جانب المشاريع أو التأمينات الكبيرة في العامين الماضيين، أشار إلى أن القطاع بطبيعته قائم على تغطية الأخطار، وفي حال تم اكتتاب الأخطار بشكل مهني صحيح، وكانت العلاقة مع شركة إعادة التأمين قوية فلا مشكلة في ذلك مهما كان حجم الخطر.

وشدد على أهمية السياسات التسعيرية في بعض القطاعات وأثرها على أداء الشركات، موضحاً أن قرارات هيئة التأمين فيما يخص وثائق السيارات أسهمت في الحد من عمليات التسعير غير المهني وفي حماية شركات التأمين من نفسها.

وتوقع زيادة أسعار التأمين الصحي العام الجاري، لكن مهما ارتفعت فالخسارة لدى البعض ستستمر، لا سيما مع وجود نسب هدر عالية مع وجود نسب مرتفعة من سوء الاستغلال، لافتاً إلى أن نسب إساءة استخدام الوثائق الطبية قد تتجاوز 40%.

نمو

وقال فادي هندي، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، إنه على الرغم من أن العام الماضي كان مليئاً بالتحديات في قطاع التأمين في الإمارات لكن من المتوقع نمو القطاع في 2019، كما ستحافظ الدولة على كونها أكبر سوق للتأمين في المنطقة مع نمو في الاشتراكات إلى 66.4 مليار درهم بحلول 2021، وسيكون نمو الأقساط في الإمارات مدفوعاً بالتطورات الضخمة للمشروعات قبل معرض إكسبو 2020، وعمليات ضخ الأموال على العديد من المشاريع.

ترسيخ

قال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى مركز دبي المالي العالمي، إن المركز نجح في ترسيخ مكانته الإقليمية والدولية في قطاع التأمين وإعادة التأمين الذي واصل نموه خلال العام الماضي، وبلغ عدد الشركات التي تمارس أعمال التأمين من المركز نحو 110 شركات محلية وعالمية، ما يعد تطوراً مهماً ونمواً لافتاً مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مضيفاً أن المركز يسعى دائماً إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستقطاب المزيد من الشركات العاملة في هذا القطاع.