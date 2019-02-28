أحمد بن سعيد يفتتح مركز تدريب «بي إم دبليو» في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني في دبي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أمس، مركز التدريب الجديد لمجموعة بي إم دبليو الشرق الأوسط في منطقة دبي الجنوب، والذي يعد مشروعاً رائداً يسهم بدعم جهود المجموعة لتحويل قطاع النقل في المنطقة إلى الطاقة الكهربائية بالكامل.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمركز الأول من نوعه في المنطقة 5300 متر مربع، وسيكون قادراً على تدريب ما يصل إلى 2000 موظف في إطار استراتيجية التدريب المكثف الذي سيركز على الجيل الجديد من السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية من بي إم دبليو، كما يستضيف معهد العملاء والعلامة التجارية للشركة الألمانية، الذي يعزز نشر ثقافة الشركة بين الموظفين.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»: «تمتلك مجموعة بي إم دبيلو الشرق الأوسط 3 مراكز فقط من هذا النوع في العالم، ما يؤكد أهمية استضافة المركز التدريبي المتطور بوصفه إنجازاً نوعياً نفخر به في «دبي الجنوب».

وتعد هذه الخطوة بمثابة شهادة على السمعة العالمية لدبي الجنوب كونها وجهة مفضلة في قطاع المناطق الحرة للمستثمرين العالميين البارزين لإقامة أعمالهم.

وتستمر نقاط قوتنا وقدراتنا في خدمة أهداف النمو المستقبلية من خلال مجموعة من الحلول الفعّالة والسريعة والمرنة، وسنواصل تعزيز استراتيجياتنا بهذه الطريقة لتعزيز علاقتنا وشراكاتنا مع مختلف الهيئات الحكومية والخاصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتجمعنا مع مجموعة بي إم دبيلو الشرق الأوسط رؤية مشتركة وقائمة على الشغف والتميز والريادة، لذا فإننا نتطلع قدماً إلى افتتاح المرفق الجديد الذي سيمثل إضافة مهمة لجهودنا الرامية إلى ترجمة التطلعات الوطنية في جعل الإمارات مركزاً لوجستياً رائداً إقليمياً وعالمياً، من خلال إضفاء المزيد من الزخم على هذا القطاع الحيوي».

وقال الدكتور حامد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط: يمثل افتتاح مركز التدريب الجديد الأول من نوعه في المنطقة ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار خطوة مميزة للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد هذا المشروع أن رؤيتنا نحو مستقبل أكثر ذكاءً تتماشى تماماً مع رؤية الإمارات لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار، وسيسهم المركز بتدريب الموظفين من شبكة فروع BMW في المنطقة على مجموعة سياراتها الكهربائية والهجينة، بما في ذلك طراز BMW i3s الذي سيتم إطلاقه قريباً في الإمارات.

وأضاف: نعيش في منطقة يهتم فيها العملاء كثيراً بمستوى الخدمات التي تُقدم لهم، ويتوقعون الحصول على أفضل الخدمة المخصصة في جميع القطاعات، وخاصةً في سوق السيارات. ويوفر مركز التدريب الجديد كل المتطلبات المتغيرة باستمرار بالشكل الأمثل».

ويقع المركز الجديد في «دبي الجنوب»، وهي منطقة حرة تشكل جزءاً مهماً من مشروع رائد تبلغ مساحته الإجمالية 145 كيلومتراً مربعاً، ويتميز بقربه من مطار آل مكتوم الدولي وموقع معرض إكسبو دبي 2020.

وتواصل دبي الجنوب جذب العديد من الشركات العالمية لنقل مراكز عملياتها إلى هذا الموقع الاستراتيجي، وبوصفها المنطقة الحرة الأسرع نمواً في المنطقة، فإن بنيتها التحتية الحديثة وأساليبها المبتكرة تستقطب الكثير من الشركات المحلية والدولية على حد سواء.