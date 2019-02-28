«دبي للمشاريع الناشئة» تستعرض أهمية المنصات الإلكترونية للمنشآت الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، مؤخراً دورة تدريبية، بالتعاون مع «جو دادي» حول أهمية إنشاء موقع إلكتروني فعّال لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة.

وهدفت الدورة، التي أدارتها سلينا بيبر، المدير الإقليمي لشركة «جو دادي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إلى تعريف المشاركين من أصحاب المشاريع الناشئة حول أهمية المنصات الإلكترونية لنمو ونجاح المشاريع التجارية، بالإضافة إلى مساعدة المشاركين على إنشاء ونشر موقع إلكتروني خاص بمشروعهم التجاري عبر منصة «جو دادي» لإنشاء المواقع الإلكترونية.

برامج ومبادرات

وأكدت ناتاليا سايشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي حرص «دبي للمشاريع الناشئة» لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة في المنطقة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس، مشيرة كذلك إلى أن «دبي للمشاريع الناشئة» نجحت في جذب أكثر من 2000 من أصحاب المشاريع الناشئة في المنطقة للانضمام إلى عضويتها، والاستفادة من مختلف البرامج والمبادرات والدورات التدريبية التي ستساعدهم على نمو وتطوير مشاريعهم التجارية.

وأضافت سايشيفا: «الدورة التدريبية مهمة وضرورية لأصحاب المشاريع الناشئة في المنطقة، حيث إن العالم اليوم قائم على التكنولوجيا ومن الضروري أن ينشئ أصحاب المشاريع والشركات الصغيرة هويتهم المؤسسية الرقمية، ونحن نحرص في «دبي للمشاريع الناشئة» بتوفير كافة التدريبات والمعلومات التي يحتاجها أصحاب المشاريع الناشئة في المنطقة للنمو والنجاح في مسيرتهم التجارية».

هوية رقمية

وقالت سلينا بيبر، المديرة الإقليمية لشركة «جو دادي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إن «جو دادي» تهدف من خلال الدورة التدريبية إلى مساعدة أصحاب المشاريع الناشئة في إنشاء هويتهم المؤسسية الرقمية عبر مساعدتهم لإنشاء ونشر موقع إلكتروني خاص بمشروعهم التجاري، لافتة إلى أن المشاركين في الدورة أصبحوا يدركون أهمية المواقع الإلكترونية ومزاياها لنمو المشاريع التجارية وكيفية إنشاء موقع إلكتروني خاص بهم.