«اقتصادية عجمان» تبحث تنظيم التجارة الإلكترونية مع وزارة الاقتصاد

المصدر: عجمان - البيان

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مع وفد من وزارة الاقتصاد، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، حميد بن بطي المهيري، آفاق التعاون، وكان في استقبال الوفد المدير العام علي عيسى النعيمي، وعدد من قيادات الدائرة حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين في موضوعي السجل الاقتصادي الوطني وتنظيم التجارة الإلكترونية بحضور أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري في الوزارة، وأحمد الرشود، خبير في الوزارة.

وقال علي النعيمي: «لقاؤنا مع وفد وزارة الاقتصاد كان مثمراً للغاية، حيث ناقشنا خلاله آليات التعاون في عدة مجالات خصوصاً فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية التي تمثل اتجاهاً متصاعداً في الأسواق المحلية والدولية، كما بحثنا آليات التنسيق بشأن توفير بيانات المناطق الحرة ضمن منصة السجل الاقتصادي الوطني».