«الإمارات للألمنيوم» تقترب من إنجاز إنشاءات مشروع غينيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس عن تحقيق خطوة مهمة في مسيرة إنجاز مشروع تعدين البوكسيت في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا مع وصول آخر معدات المشروع الرئيسية.

الجدير بالذكر أنه تم شحن رافعة التحميل «البارجة»، التي تضاهي في ارتفاعها ارتفاع مبنى مكون من 4 طوابق، إلى غينيا من منشأة تصنيعها «ﺛﻳﺳﻳﻧﻛﺭﻭﺏ» في الهند.

ومن المقرر تركيبها في نهاية الرصيف البحري للمشروع التي يبلغ طوله 1.5 كيلومتر، حيث ستعمل على رفع المادة الخام وتحميلها على نظام النقل الممتد لتنقل إلى سفن الشحن الراسية في الميناء.

وتعتبر رافعة التحميل «البارجة» آخر المعدات التي تصل إلى غينيا ضمن سلسلة المعدات الرئيسية المستخدمة في المشروع، والتي تعد من أضخم المعدات التي تم استخدامها على الإطلاق في مشاريع التعدين في أفريقيا.

سلسلة الإنجازات

وقال عبدالله جاسم بن كلبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الشركة: «وصلت الآن كل المعدات الرئيسية لمشروعنا في غينيا بأمان لتكتمل بذلك سلسلة الإنجازات الهندسية واللوجستية للشركة، والتي مثلت تحدياً كبيراً بالنسبة لنا. ونحن نحرز تقدماً هائلاً في مجمل أعمال الإنشاءات التي نتطلع إلى الانتهاء من إنجازها بنجاح والبدء في تصدير خام البوكسيت في أقرب وقت من العام الحالي».

وتعمل «غينيا ألومينا كوربوريشن»، التابعة والمملوكة بالكامل لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»، على تطوير المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية المعتمدة 1.4 مليار دولار تقريباً. ومن المتوقع أن تنطلق أولى صادرات البوكسيت من مشروع غينيا ألومينا كوربوريشن خلال النصف الثاني من 2019.

مصادر دخل

ويأتي مشروع الإمارات العالمية للألمنيوم لتعدين البوكسيت في غينيا في إطار سلسلة قيمة صناعة الألمنيوم، بهدف خلق مصادر دخل جديدة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب تأمين الموارد الطبيعية التي يحتاجها القطاع في الدولة.

وتباشر أيضاً الإمارات العالمية للألمنيوم تطوير مصفاة الطويلة في أبوظبي، والتي وصلت أعمال تجهيزها إلى المرحلة النهائية لبدء تشغيلها الإنتاجي.