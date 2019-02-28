«الدار» نحو الاستحواذ على «الاتحاد بلازا» ومركز الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الدار للاستثمار العقاري (الدار للاستثمار) عزمها الاستحواذ بالكامل على الاتحاد بلازا، ومركز الاتحاد للطيران بصفقة تجارية مع الاتحاد للطيران بقيمة 1.2 مليار درهم.

وستتملك الاتحاد للطيران حصة كاملة لمجمع مقرها الرئيسي 100% وكانت المجمعات الثلاثة قبل الاستحواذ، تحت ملكية مشتركة بالتساوي بين شركة الدار العقارية والاتحاد للطيران بنسبة 50% لكلا الطرفين ومن المتوقع اكتمال الصفقة خلال الربع الثاني.

وتعتبر هذه أول وأبرز صفقة لشركة الدار للاستثمار منذ إطلاقها في سبتمبر 2018 وتعد الدار للاستثمار شركة مملوكة بالكامل للدار العقارية.

ومع اكتمال الصفقة تقوم الدار للاستثمار بالاستحواذ على المجمعين بـ 1.2 مليار درهم بالإضافة إلى بعض الأصول الأخرى مقابل نقل ملكية مجمع المقر الرئيسي للاتحاد للطيران إلى الاتحاد للطيران.

وستقوم الدار بإدارة الديون الحالية ضمن الشراكة في الاتحاد بلازا ومركز الاتحاد للطيران، بما يتماشى مع سياسة الديون في الدار للاستثمار التي تحافظ على نسبة القرض إلى القيمة بمعدلات 35% إلى 40%.

ومن خلال الاستحواذ، تضيف الدار للاستثمار إلى محفظة إدارة الأصول 789 وحدة سكنية، و17.940 متراً مربعاً من المساحة المكتبية و11.000 متر مربع للمحلات التجارية كما ستتمكن من تحقيق 100 مليون درهم في صافي الإيرادات التشغيلية سنوياً، والتي تم تسجيلها سابقاً كجزء من حصة الأرباح المحققة من الشراكة بين الدار العقارية والاتحاد للطيران.