مرسى ياس مارينا أبوظبي يستعرض خدماته أمام الجمهور

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك إدارة مرسى ياس مارينا أبوظبي، الوجهة الترفيهية في أبوظبي لمراسي اليخوت والقوارب والرحلات البحرية، في معرض دبي العالمي للقوارب 2019، حيث تعرض لجمهور المعرض جملة من الخدمات التي يقدمها أحد أهم المراسي في دولة الإمارات، والذي حصل أخيراً على تقييم خمسة نجوم من قبل الاعتماد الأكاديمي العالمي للمرافئ «غلوبال مارينا أكرديدتيشن»، ويقع مرسى ياس مارينا أبوظبي الذي يمتاز بطرازه العالمي في قلب جزيرة ياس، ويضم 277 مرسى لليخوت والقوارب التي تتراوح أطوالها بين 8-150 متراً.

وقال بيلي كانيلاس، مدير عام مرسى ياس مارينا أبوظبي: «حرصنا هذا العام على المشاركة في هذا الحدث السنوي المهم، والذي يجمع المهتمين في عالم القوارب واليخوت وأهم الشركات العالمية تحت سقف واحد، والذي يؤكد مكانة دولة الإمارات العالمية في قطاعات المرافئ والمراسي وصناعة القوارب واليخوت والرياضات المائية.

ويُعدّ الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات العامل الأساسي الذي يجعلها على مقربة من أبرز وجهات اليخوت الفاخرة الأسرع نمواً في العالم، مثل جزر المالديف والسيشل وجنوب شرق آسيا، ويتيح هذا الموقع المتميز الفرصة للإمارات لتكون ميناءً رئيسياً ومستقراً لليخوت الفاخرة في المنطقة .»