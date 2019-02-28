«سلطة دبي الملاحية» تستعرض مقومات تنافسية قطاع اليخوت العالمي

المصدر: دبي- البيان

استعرضت «سلطة مدينة دبي الملاحية» خلال مشاركتها في «القمة العالمية لليخوت الفاخرة 2019» المقومات التنافسية لإمارة دبي باعتبارها قوة مؤثرة في رسم ملامح مستقبل قطاع اليخوت العالمي.

وفي كلمته خلال القمة استعرض حامد حسن مدير إدارة التسجيل والترخيص في «سلطة مدينة دبي الملاحية» أبرز التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع اليخوت الفاخرة كونه لاعباً محورياً في دفع مسيرة إنجازات القطاع البحري في دبي، مؤكداً نّه رافد حيوي من روافد نمو التجمع البحري المحلي معززاً المكانة الريادية لإمارة دبي كأحد التجمعات البحرية الخمسة الأكثر تنافسية وشمولية جاذبية في العالم استناداً إلى ركائز قوامها الإبداع والابتكار والتميز والتكنولوجيا.

ولفت إلى أنّ دبي لطالما شكلت وجهة جاذبة لمالكي اليخوت الفاخرة من مختلف أنحاء العالم مدعومة بالجهود الوطنية المتواصلة في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

خدمات ذكية متنقلة

وأطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» خدمة «الخدمات الذكية المتنقلة» التي تمثل الإضافة الأحدث لمسيرة الابتكار البحري والتحول الذكي، وسط تفاعل إيجابي من العارضين والزوار في «معرض دبي العالمي للقوارب 2019» المقام حالياً في «قناة دبي المائية».

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»: «يمثل إطلاق الخدمات الذكية المتنقلة خلال «معرض دبي العالمي للقوارب 2019» خطوة متقدمة على درب إرساء دعائم الابتكار والتحول الذكي باعتبارها أسساً متينة لصنع السعادة والرضا في القطاع البحري».

وقال محمود عويضة مدير إدارة التطوير والابتكار البحري في سلطة مدينة دبي الملاحية: «يمثل الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط المنصة المثالية للكشف عن أحدث مبادراتنا الذكية وخدماتنا السبّاقة التي من شأنها الارتقاء بتنافسية وجاذبية وشمولية التجمع البحري المحلي».