كبار الصنّاع يتنافسون على طرح «الرفاهية» في دبي

المصدر: دبي- البيان

تشارك كبرى الشركات وكبار صناع اليخوت في العالم في فعاليات معرض القوارب ، حيث تخلّل النسخة الـ27 من المعرض إطلاق قوارب للمرة الأولى من بينها أحدث مشاريع أوشنكو المتمثلة بيخت «إسكويل» العامل بالديزل والكهرباء والبالغ طوله 105 أمتار (345 قدماً).

فقد صمّم هذا اليخت للإبحار نحو مناطق نائية تمتدّ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. وقال ريجو جورج، مدير معرض دبي العالمي للقوارب: «نحن مسرورون بمجريات الفعالية. فقد لمس العارضون من مختلف أنحاء العالم اهتماماً كبيراً من الزوار الذين توافدوا إلى المعرض بأعداد لافتة».

وأضاف ريجو قائلاً: «يرسّخ معرض دبي العالمي للقوارب مكانته مجدداً في القطاع البحري العالمي من خلال القوارب واليخوت الفاخرة الجديدة التي طرحها للمرة الأولى، إضافة إلى الألعاب البحرية اللافتة».

مراسوكشفت شركة «مِراس» التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن مشروعها البحري الفريد «دبي هاربر» أمام كبار الشخصيات والزوار الذين حضروا اليوم الافتتاحي لمعرض دبي العالمي للقوارب. ويتألف المرسى في «دبي هاربر» الذي يضم 1100 رصيف من ثلاث مناطق رئيسية هي «هاربر مارينا» و«باي مارينا» و«بالم مارينا».

ركائز

وأطلقت الشركة الإماراتية إيناتا طراز «فويلر» السابق للإنتاج، وهو أول يخت طائر في العالم لا يتسبّب لركّابه بدوار البحر. يستخدم اليخت أربع ركائز قابلة للسحب تتيح له الطيران فوق المياه.

وتشارك جلف كرافت، الشركة الإماراتية في مجال صناعة اليخوت الفاخرة، في نسخة هذه السنة من معرض دبي العالمي للقوارب مع أسطول يتكون من 12 يختاً وقارباً. فقد طرحت الشركة مجموعة جديدة كلياً من يخوت «نوماد» المبتكرة العاملة بالطاقة الشمسية، إضافة إلى الجيل الجديد من قوارب «أوريكس سبورت كروزر» والطراز الجديد من قارب الصيد «سيلفركرافت».