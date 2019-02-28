تنوّع أنشطة دبي العالمي للقوارب يجذب الزوار

المصدر: دبي - وام - البيان

شهد معرض دبي العالمي للقوارب الذي يضمّ 450 قارباً، حضور العائلات وهواة القوارب والأنشطة البحرية الذين اطّلعوا على أكبر وأفضل اليخوت التي تمّ طرحها للمرة الأولى، وشاركوا في المحطات الترفيهية العائلية. واستمتع الحاضرون بفعاليات المعرض الذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي في موقع قناة دبي المائية ويستمرّ حتى يوم السبت 2 مارس.

وزار سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي رئيس اتحاد التنس والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم منصة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في معرض دبي العالمي للقوارب 2019 بموقع الحدث في قناة دبي المائية، واطلعا على الفعاليات والأنشطة التي ينظمها النادي في الدورة الحالية رقم 27 من عمر المعرض وكذلك الفعاليات المستمرة طوال الموسم الرياضي البحري وجهوده في تطوير السباقات البحرية التراثية والحديثة.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات رياضية بحرية متنوعة بالتعاون مع مركز دبي العالمي التجاري الجهة المنظمة للحدث وعدد من المؤسسات الوطنية وبمشاركة محلية ودولية كبيرة في مسابقات صيد الأسماك (كنعد وسكل) ورياضة الدراجات المائية.

وتتصدر الأنشطة والفعاليات التي تقام بالتزامن مع معرض دبي العالمي للقوارب 2019 منافسات الجولة الثالثة والختامية من بطولة دبي لصيد الأسماك 2018 - 2019 بالتعاون والشراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والناقلة الوطنية (طيران الإمارات) و(بي أند أو) ماريناس ومعرض دبي العالمي للقوارب 2019.

وتستقطب مسابقة صيد الأسماك والتي تقام هذا الموسم من ثلاث جولات هواة هذه الرياضة من أبناء الدولة والجاليات المقيمة، حيث تتسلم اللجنة المنظمة يومياً صيد المشاركين في مقر المعرض.

رصد

كما رصدت اللجنة المنظمة الحوافز العينية من قبل رعاة الحدث، حيث ستقدم الناقلة الوطنية (طيران الإمارات) خمس تذاكر سفر لأصحاب الوزن الأعلى في كل يوم وبطل (السكل) كما سيحصل بطل (الكنعد) على موقف مجاني لمدة عام مقدم من مؤسسة بي أند أو ماريناس في حين يترقب المشاركون في هذه المسابقة الجائزة الكبرى للمشاركين في الحدث والمقدمة من اللجنة المنظمة لمعرض دبي العالمي للقوارب 2019.

بطولة

ويستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كذلك وبالتزامن مع المعرض العالمي لتنظيم منافسات سباق دبي للدراجات المائية -الجولة السادسة وقبل الختامية من بطولة الإمارات الدولية 2019 - وذلك على مدار يومي (الجمعة والسبت) سيكونان مليئين بالإثارة والتشويق حيث من المنتظر أن يقام خلال أيام المعرض وتحديداً الجمعة المقبلة الاستعراض الليلي للدراجات المائية في فئتي هايدر وفلاي والحركات الاستعراضية ضمن فعاليات بطولة الإمارات الدولية 2019 وذلك للمرة الأولى.

«فيكتوري تيم» تكشف عن فئة جديدة

كشفت مؤسسة «فيكتوري تيم» عن فئة جديدة في عالم سباقات الزوارق السريعة فئة المحترفين «PRO CAT»، حيث أسدل الستار عن الزورق الجديد ضمن الافتتاح الرسمي لمعرض دبي العالمي للقوارب 2019.

ويأتي ابتكار هذه الفئة الجديدة ضمن جهود المؤسسة في إحياء الرياضات البحرية وذلك عبر تسخير خبراتها العالمية وخبرائها في المجال وابتكار فئات جديدة كلياً في رياضة سباقات الزوارق السريعة.

وتهدف المؤسسة من إطلاق هذه الفئة الجديدة والمبتكرة إلى تشجيع الشباب للدخول إلى عالم الرياضات البحرية، خصوصاً أن تكلفة الزوارق في هذه الفئة قليلة مقارنة بالفئات الأخرى ذات التكلفة العالية. وتتطلع المؤسسة عبر إطلاق فئة «برو كات» إلى اكتشاف المواهب الصاعدة في الإمارات وتشجيع الفرق الصغيرة في جميع أنحاء العالم على دخول مجال الرياضات البحرية.