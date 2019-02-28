10 % نمو سوق محطات تحلية المياه في الإمارات

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

أكد محمد عمر حمزة مدير عام شركة الوادي لتجارة محطات المياه أن سوق منتجات تحلية المياه المخصصة للقوارب واليخوت والجزر في الإمارات حقق نمواً بنسبة 10% خلال العام 2018 بدعم من نمو صناعة اليخوت في المنطقة بشكل عام وفي الإمارات بشكل خاص.

وقال حمزة في تصريحات صحفية على هامش مشاركة الشركة في معرض دبي العالمي للقوارب: إن شركة «الوادي لتجارة محطات المياه» تستحوذ على أكثر من 50% من حجم سوق محطات التحلية المخصصة لليخوت والجزر في الإمارات ومنطقة الخليج، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر شريكاً استراتيجياً لشركة جلف كرافت وإن جميع يخوت شركة جلف كرافت تستعمل محطات «اتش بي» التي نعتبر الوكلاء الحصريين لها.

وأوضح حمزة أن من الخدمات الجديدة التي تحرص الشركة على تقديمها للسوق هي خدمة التحكم بالمحطات عن طريق الهواتف الذكية، مشيراً إلى أنه بات بإمكان العملاء فحص وتشغيل وإغلاق المحطات عن طريق الهاتف الذكي ونحن نتميز في السوق بتقديم هذه الخدمة.

وقال إن الإمارات تعتبر من أكبر الأسواق في المنطقة وهي تشكل بوابة لاستثماراتنا الإقليمية مشيراً إلى أن الخدمات التي توفرها دولة الإمارات تساعدنا على التوسع في السوق المحلي والخارجي.

وأضاف: إن الشركة تسعى إلى ابتكار مضخات بأحجام وأشكال مختلفة تتناسب مع مختلف المساحات المخصصة في اليخوت مشيراً إلى أن خدمات الصيانة التي نقدمها تمتاز بالسرعة والدقة والتميز.