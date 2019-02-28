شريكان جديدان لبرنامج مُسرعة الشركات الناشئة في قطاع الضيافة والسفر بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلنت «بلغ آند بلاي»، أكبر منصّة ابتكار عالمية، وسوق أبوظبي العالمي، انضمام الاتحاد للطيران، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتكونا الشريكين المؤسسين في برنامجهما الجديد لمُسرعة الشركات الناشئة في قطاع الضيافة والسفر.

وقال المشاركون في مؤتمر صحفي أمس بالعاصمة أبوظبي إن البرنامج من المقرر انطلاقه في الربع الثالث من عام 2019، وستكون أول دفعة من الشركات الناشئة المختارة موجودة في سوق أبوظبي العالمي، مشيرين إلى أن فريق بلغ آند بلاي والاتحاد للطيران ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي سيتعاونان معًا لتحديد محور تركيز البرنامج بناءً على حالات الاستخدام الحالية ورعاية مجموعة مختارة من الشركات الناشئة ذات التقييمات المرتفعة والتي يتم استقطابها عبر شبكتهم العالمية.

وستعمل بلغ آند بلاي سوق أبوظبي العالمي بشكل وثيق مع وحدات الأعمال لدى الشريكين من أجل تسريع عملية المشاركة وتشجيع التعاون المثمر. فيما جرى الإعلان أيضا عن انضمام ميرال، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، إلى برنامج مسرعة الشركات الناشئة مما سيسمح لهم بالانخراط مع الشركات الناشئة في قطاع الضيافة والسفر ودعم المنظومة الحاضنة لريادة الأعمال والتي تواصل النمو من مختلف أنحاء المنطقة.

مسرعات أعمال

وستكون الشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة الأعمال قادرة على الاستفادة من الشراكة المجتمعية التي يوفرها مركز أبوظبي الوطني للمعارض من خلال حضور ورشات العمل المنتظمة والفعاليات الخاصة وجلسات التعارف والتشبيك.

وسيكون هؤلاء الشركاء قادرين كذلك على الانتفاع من منظومة بلغ آند بلاي الحاضنة العالمية التي تضم أكثر من 25 شركة بقطاع الضيافة والسفر في مختلف أنحاء العالم، من سنغافورة وحتى وادي السيليكون.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة ــ أبوظبي، رداً على استفسارات الصحفيين على هامش المؤتمر: إرساء مكانة أبوظبي بصفتها وجهة سياحية عالمية تجذب السياح من جميع الشرائح الديموغرافية هو مهمتنا الرئيسية في دائرة السياحة، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع بلغ آند بلاي سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب شركائنا المحليين، سيتيح لنا صياغة إطار عمل يعزز الابتكار ويحسّن من تأثير ونطاق وصول رسالتنا العالمية.

شراكة استراتيجية

من جانبه، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إن قطاع الضيافة والسفر يتمتع بقدر كبير من الأهمية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أبوظبي، معرباً عن سعادته بتكوين هذه الشراكة الاستراتيجية مع بلغ آند بلاي سوق أبوظبي العالمي للتعاون معًا على إنشاء بنية تحتية تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع الطيران.

وقال عميد مهرنفار، الشريك الإداري في بلغ آند بلاي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يهدف توسيع أنشطتنا إلى دعم رؤية أبوظبي في أن تصبح مركزًا إقليميًا للابتكار؛ وتفخر بلغ آند بلاي بأن تكون جزءًا من هذه الرؤية».

وأطلقت بلغ آند بلاي أول برنامج مسرعة أعمال لاحتضان الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية «فينتيك» في الربع الثالث من عام 2018، حيث قدمت الدعم لخمس مؤسسات مالية كبرى في تحقيق أهدافها المبتكرة على نطاق عالمي، إضافة إلى تعزيز ميزتها التنافسية ضمن القطاع المالي.

شركات ناشئة

وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إن سوق أبوظبي العالمي يرحب بهذه الشراكة ويتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون مع شركائه من المؤسسات الكبرى والشركات الناشئة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود السوق الهادفة إلى تعزيز التنافسية وجاذبية السوق في أبوظبي بصفة عامة من خلال دعم الشركات الناشئة والابتكار في قطاع السياحة والقطاعات الرئيسية ذات الصلة.

وخلال البرنامج، ستتمكن كافة الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي وبرنامج دعم ريادة الأعمال بما يتيح لها التركيز على تطوير أعمالها وإيجاد حلول مبتكرة للشركات المحلية والعالمية. وإننا نؤكد على استمرارنا في إطلاق ودعم المبادرات التي ستعزز مسيرة التنمية في الدولة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.

استكشاف

تأسست منصة بلغ آند بلاي للضيافة والسفر ومقرها في وادي السيليكون في 2016، وركزت على استكشاف التقنيات الثورية ودعمها والتوسع في نشرها مما يحقق غايات الارتقاء بمستقبل قطاع السفر. والبنية التحتية لتقنية المعلومات في القطاع على أتم الاستعداد لاستيعاب الحلول الثورية منذ وقت طويل. وهناك حاجة ماسة لربط قادة القطاع مع المبتكرين حول العالم.