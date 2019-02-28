الإمارات تتصدّر في جذب المشاريع الناشـئة عالمياً 2019

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقّعت مجلة انتربرينيور أن تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً العام الجاري في جذب المشاريع الناشئة، وأن هناك عدة ركائز تدعم بلوغ الدولة تلك المكانة العالمية.

وأوضحت أن الإمارات من الدول الصديقة للمشاريع الناشئة وأنه مع تدفق مزيد من المشاريع عليها، بفعل الحوافز الاقتصادية، سيتزايد زخم النمو بشكل عام، مما ينعكس على المشاريع الناشئة، مشيرة إلى رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الإمارات العام الماضي إلى 2.9% و3.7% العام الجاري، حيث يساعد انتعاش الاقتصاد المشاريع الجديدة على النمو بسرعة وجذب المهارات والمواهب.

وأضافت أن ركائز النمو تتضمن القيام بتطبيق قانون يمنح الأجانب حق الإقامة في البلاد بعد تقاعدهم اعتباراً من العام الجاري، ويمثل ذلك حافزاً للوافدين المتقاعدين والعاملين ليظلوا في الإمارات وإقامة شركات في البلاد. وأشارت المجلة إلى أنه مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي سوف يكون هناك ارتفاع في الطلب على الشركات التي توفر خدمات لأكبر معرض على وجه الأرض .