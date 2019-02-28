8 فلوس زيادة في أسعار البنزين و13 للديزل في مارس

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

ترتد أسعار البنزين والديزل نحو الارتفاع في محطات التوزيع اعتباراً من الغد أول مارس بعد 3 أشهر من الانخفاض.

وأعلنت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل في الدولة، أمس، تسعيرة الوقود لشهر مارس، حيث يرتفع سعر لتر البنزين ممتاز «سوبر 98» إلى 2.04 درهم بدلاً من 1.95 في فبراير بزيادة 9 فلوس أو 4.7% .

كما يرتفع لتر البنزين «خصوصي 95» إلى 1.92 درهم من 1.84 بزيادة 8 فلوس 4.3% ويرتفع بنزين «إي بلس 91» إلى 1.83 درهم من 1.76 درهم بزيادة 7 فلوس أو 3.9%.

وسيرتفع لتر الديزل إلى 2.41 درهم خلال مارس من 2.28 درهم الشهر الجاري بزيادة 13 فلوس أو5.7%. وسجلت أسعار البنزين خلال ديسمبر ويناير الماضيين وفبراير الجاري انخفاضاً متواصلاً بلغ أدناه في فبراير بتسعيرة تعد الأقل خلال 17 شهراً أي منذ سبتمبر 2017 .