خدمات ذكية لسياح الرحلات البحرية بدبي

المصدر: دبي- البيان

استقبلت موانئ دبي العالمية في مبنى حمدان بن محمد للمسافرين اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، يرافقه اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ وعدد من المسؤولين في شرطة دبي، حيث كان في استقبال الوفد محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد في مجموعة موانئ دبي العالمية وعدد من مسؤولي المجموعة.

وبحث اجتماع مشترك تعزيز سبل التعاون في تطوير خدمات ذكية تقدم لسياح الرحلات البحرية دعما لنمو السياحة في دبي وترسيخاً لدور الإمارة كعاصمة للاقتصاد تعمل على تنويع مصادر النمو كي لا تعتمد على مصدر واحد للحياة تنفيذاً للمبادئ الثمانية لدبي التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقام اللواء عبدالله المري والوفد الزائر بجولة في مبنى حمدان بن محمد للمسافرين، واطلع على خطط ومشاريع التطوير المستقبلية لمنشآت استقبال سياح الرحلات البحرية ومراسي اليخوت بميناء راشد، ومن أبرزها تطبيق الإبحار الذكي الذي يمكن المتعاملين من إنجاز كل المعاملات اللازمة لدخول وخروج السفن من خلال الخدمات المقدمة لهم عبر الهواتف الذكية، لمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً وتوفير كل الخدمات بأسرع وقت وبأعلى جودة.

وأشاد اللواء المري بجهود موانئ دبي العالمية لتطوير السياحة البحرية، معرباً عن التقدير الكبير لدور المجموعة في خدمة اقتصاد دبي، ومؤكداً الحرص على التعاون مع المجموعة لتعميم الاستفادة من التطبيقات الذكية التي يطورها الطرفان.

وقال محمد المناعي: نسعى إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية لشرطة دبي في مشاريعنا المستقبلية لتعزيز النمو في السياحة البحرية، حيث بلغ عدد السياح الذين استقبلهم مبنى حمدان بن محمد للرحلات البحرية أكثر من 2.3 مليون زائر منذ تدشينه في 2014 إلى 2018 وقفز عدد سياح الرحلات البحرية الذين استقبلتهم «محطة حمدان بن محمد» في «ميناء راشد» بواقع 172% من 2014، بعدد 232.6 ألف زائر إلى 632.7 ألفاً في 2018، كما سجل عدد البواخر السياحية نمواً قوياً من 94 باخرة في 2014 إلى 120 باخرة في 2018. وفي 2015 استقبلت المحطة نحو 270.9 ألف زائر، وفي 2016 عدد 564.2 ألف زائر، وفي 2017 نحو 602.4 ألف زائر».