«دبي للسياحة» تكرّم أعضاء «برنامج السفير»

المصدر: دبي - البيان

كرّم «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أعضاء «برنامج السفير»، وذلك لما قدّموه من جهود أسهمت في استقطاب فعاليات أعمال ومؤتمرات واجتماعات دولية إلى المدينة.

وتم تقديم الجوائز إلى 22 من أعضاء البرنامج خلال حفل التكريم السنوي الذي أقيم يوم الأربعاء 27 فبراير في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، الذي حضره أكثر من 200 شخص، من بينهم أطباء ومهندسون وعلماء وخبراء في العديد من القطاعات، وقادة الأعمال، ومسؤولون حكوميون يمثلون الجهات التي لعبت دوراً مهماً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً للمعرفة، ووجهةً رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال والمؤتمرات.

وقام هلال المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي خلال الدورة الخامسة لحفل التكريم، بتوزيع الجوائز على أعضاء «برنامج السفير» الذين دعموا خلال 2018 جهود دبي لاستضافة 31 مؤتمراً دولياً ستستضيفها المدينة في السنوات المقبلة، ويمثل ذلك 65% من إجمالي الفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي فازت بها دبي على مدار العام.

ومن المتوقع أن تجذب تلك الفعاليات ما يقارب 39.5 ألفاً من الخبراء وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم. وتستعد الإمارة كذلك لاستضافة 51 فعالية حظيت بدعم «برنامج السفير» في عام 2019 وما بعده، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة 71 ألف شخص.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نحن على ثقة بأنّ برنامج السفير سيتوسّع ويسهم في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية رائدة في مجال استضافة الفعاليات، كما أنه يجسّد نهج العمل الجماعي المثمر».