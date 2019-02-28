مذكرة تفاهم بين «دبي المالي» و«الأراضي»

المصدر: دبي - البيان

وقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك مركز فض المنازعات الإيجارية، تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة الإجراءات المشتركة بين المركز وسوق دبي المالي، حيث سيتم في إطار تلك المذكرة إنجاز الربط الإلكتروني بين سوق دبي المالي ومركز فض المنازعات الإيجارية بما يمكنه من الاستفادة من بوابة الخدمات الإلكترونية بالسوق عند تقديم الطلبات المتعلقة بإجراءات قضائية تتعلق بالمتعاملين في السوق.

وقع المذكرة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وسلطان بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك.

وقال عيسى كاظم: هذه الخطوة تقوي أواصر التعاون مع الدائرة ونتطلع إلى ما ستسفر عنه من تطورات مهمة على صعيد الارتقاء بآليات التواصل بين سوق دبي المالي ومركز فض المنازعات الإيجارية، وبخاصة اعتماد بوابة سوق دبي المالي للخدمات الإلكترونية كقناة رسمية للتواصل، وحرصنا على توفير قناة إلكترونية فعالة ومأمونة للتواصل المباشر مع العديد من المؤسسات والهيئات المتعاونة مع السوق بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك الأمر الذي سيترك أثراً ملموساً على صعيد إنجاز الإجراءات بسرعة وفعالية.

وقال سلطان بن مجرن: تأتي هذه المذكرة في إطار الحرص الدائم والمساعي المستمرة لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف مؤسساتنا الحكومية، عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، للارتقاء بالأداء الحكومي، وتقديم خدمات حكومية متطورة لجميع المتعاملين، بما يضمن لنا التفوق على المدن العالمية الأخرى.

والدائرة تسخر كل الجهود لتقديم خبراتنا وما أحرزناه من تقدم في تطوير التطبيقات العصرية لجميع شركائنا من المؤسسات، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الاقتصادي في دبي، ووضع الإمارة على قائمة أفضل الوجهات الاستثمارية العالمية.

وقال القاضي عبدالقادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية: تمكن المركز من تحقيق إنجازات نوعية في تسوية النزاعات الإيجارية بطرق فاعلة تسهم في تعزيز الشفافية في القطاع العقاري، وتضمن الحقوق لجميع الأطراف، وتسهم في نشر السعادة والإيجابية. ويمكننا تبادل هذه الخبرات والمنجزات مع شركائنا في دبي، لنعمل جميعًا من أجل تحقيق الرؤى الوطنية.

ويسعدنا التنسيق مع سوق دبي المالي، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة إلى جانب مواصلة التنسيق في الإجراءات المشتركة بيننا وبين سوق دبي المالي، وإنجاز خطة الربط الإلكتروني.