9 شركات تفوز بجائزة الإمارات للابتكار في دورتها الثانية

المصدر: دبي- البيان

اختتمت المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة، الدورة الثانية لجائزة الإمارات للابتكار تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة.

وتم الإعلان عن فوز 9 شركات من كبرى مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الربحية بالدولة في الحفل الختامي للدورة الثانية لجائزة الإمارات للابتكار، بحضور علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والمهندس حسن عمر رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وفاطمة المهيري رئيسة المجموعة الفرعية «مجموعة الإمارات للابتكار» التابعة لمجموعة دبي للجودة.

وكان هناك طلب متزايد في المشاركة التي قاربت 100 شركة، مما يؤكد تناغم الجائزة مع المبادرات الابتكارية التي تطلقها الدولة واستراتيجيتها الوطنية للابتكار.

وتم تكريم أعضاء لجنة التحكيم على شفافيتهم ومصداقيتهم، وحرفيتهم العالية وخلفياتهم الثرية على التقييم الاحترافي، وتكليفهم بتصنيف الفائزين إلى خمس فئات وفق نظام النجوم، واستلم درع التكريم المهندس حسن عمر، وفاطمة المهيري، والدكتور قاسم كناكري المستشار الفني للجائزة، والرئيس التنفيذي لشركة تيم باور العالمية، وشيخة البشري مديرة إدارة التميز لقطاع الأعمال باقتصادية دبي، وعامر بن أحمد عضو مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة والمدير العام لشركة كناوف الشرق الأوسط والهند.

كما تم تكريم 43 مُقيماً وتكريم أعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل بمجموعة دبي للجودة على المجهود المبذول لإنجاح مثل هذه الجائزة وخروجها إلى النور بحرفية عالية وقيادة حكيمة وفريق عمل منظم.

وتم تقييم المشاركين وتحديد الفائزين، طبقاً لمعايير التقييم بالجائزة والتي تنقسم إلى 3 مستويات، المستوى الأول خاص بتقييم البنية التحتية للابتكار لدى الشركات المتنافسة بما يتضمن المواقع والأدوات والجوانب التكنولوجية والميزانية المخصصة للابتكار، أما المستوى الثاني فيغطي ممكنات الابتكار لدى المتنافسين وتشمل الابتكار المفتوح وعملية الابتكار ومحفظة الابتكار واستراتيجية الابتكار وصناع الابتكار.

وأما المستوى الثالث فيقف على نتائج الابتكار المتحققة وتشمل نتائج المتعاملين ونتائج نمو الأعمال إلى جانب نتائج الاستدامة والمجتمع، وقد تم تكريم الشركات صاحبة أفضل أداء عن معايير الجائزة بدءاً من مؤسسة تاكسي دبي عن معيار القدرات الابتكارية، والصناعات الغذائية العالمية عن معيار القيادة الابتكارية، وشركة ساب الشرق الأوسط عن معيار النتائج الابتكارية.

الفائزون

الشركات التي حصلت على نجمتين هي: حضانة أوركارد البريطانية وتفكير- معهد الابتكار المهني. والشركات الحاصلة على 3 نجوم: شركة أبوظبي للخدمات الصحية ــ صحة ومجموعة البناء المتكاملة وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق. والشركات الحاصلة على 4 نجوم: مؤسسة تاكسي دبي والصناعات الغذائية العالمية وساب الشرق الأوسط.