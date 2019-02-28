افتتاح «ماي سيتي سنتر مصدر» في الربع الثاني 2019

المصدر: أبوظبي- البيان

أكدت شركة «ماجد الفطيم» افتتاح «ماي سيتي سنتر مصدر»، الذي يعد أول مركز تسوق تابع لها في العاصمة أبوظبي، خلال الربع الثاني من 2019.

وأعلنت الشركة أن الأعمال الإنشائية لوجهة التسوق والترفيه المجتمعية في مدينة مصدر، التي يُنتظر أن تصبح أكبر مركز تسوق مجتمعي تابع لها في الإمارات والأولى من نوعها في العاصمة الإماراتية، تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها وبتكلفة تبلغ 300 مليون درهم.

واستحدث المشروع أكثر من 1500 وظيفة خلال مراحل البناء والتشييد، في حين يُتوقع أن يتيح أكثر من 2000 وظيفة دائمة عند افتتاحه المرتقب خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»، إن تشييد «ماي سيتي سنتر مصدر»، يؤكد التزام الشركة بتعزيز قطاع التجزئة في العاصمة الإماراتية بما يتماشى مع «أهداف الاستدامة طويلة الأجل التي ترمي إلى تحقيقها مدينة مصدر، والدولة عموماً، وأكد التركيز على الاستدامة حيث يستهدف «ماي سيتي سنتر مصدر» الحصول على تصنيف»ثلاث لآلئ«من نظام التقييم»استدامة«ليصبح أحد أكثر مراكز التسوق استدامة في الإمارات.

ويعادل برنامج استدامة، التابع لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، التصنيف الذهبي من شهادة الريادة في الطاقة النظيفة والتصاميم البيئية، المعروف بالاسم LEED.

متاجر

ويشتمل مركز التسوق على 70 متجراً من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير والتي تزيد على 18500 متر مربع، بينها هايبرماركت»كارفور«بمساحة 7000 متر مربع، إلى جانب العديد من خيارات المطاعم.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة»مصدر«، إن مدينة مصدر تشهد نمواً غير مسبوق، حتى باتت مجتمعاً يضم أكثر من 600 شركة وآلاف السكان، ويشتمل على مكاتب ومنازل ومرافق ترفيهية ما تزال قيد التطوير، وتوقع تضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في مدينة مصدر 3 مرات بحلول العام 2020، تماشياً مع خطط النمو الطموحة.

ويقع مركز التسوق في قلب شبكة المواصلات المخطط لإنشائها في مصدر، بمحاذاة محطة المترو المقترحة للمدينة وعلى بعد 300 متر من أقرب محطات القطار الخفيف والحافلات السريعة. كما سيتم ربط المركز عن طريق الحافلات العامة، مع وجود خطة لاستخدام المركبة الكهربائية ذاتية القيادة»نافيا«، لربطه بمواقع أخرى داخل»مصدر).