«إمباور» تعقد صفقة جديدة مع «تراين»

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) صفقة جديدة مع شركة «تراين» لتوريد أجهزة تبريد صديقة للبيئة بطاقة تصل إلى 110 آلاف طن، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ENERGY IDEA CAMPUS، الذي تتواصل فعالياته في نيو أورلينز، بالولايات المتحدة.

وقّع الاتفاقية أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» و«دوني سايمونز»، رئيس شركة «تراين» في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال أحمد بن شعفار: الصفقة الجديدة ستساعد في خفض انبعاثات الكربون من خلال استخدام الجيل الجديد من غازات التبريد ذات كفاءة عالية. وتعد هذه الصفقة الأضخم في تاريخ صناعة تبريد المناطق، مشيراً إلى أن «إمباور» تعمل وفق استراتيجية طويلة الأمد لمواصلة ريادتها لهذا القطاع سواء من الجانب التشغيلي، اللوجستي أو الخدماتي.

وشدّد على أن هذا العقد هو الثاني مع شركة «تراين»، التي تحظى بسمعة عالمية في أوساط مصنعي وموردي أجهزة التبريد، ويأتي في إطار التزام المؤسسة بتوفير أعلى مستويات الأداء المستدام للمباني، حيث تمثل هذه الأجهزة التي جرى الاتفاق عليها قيمة مضافة بالنسبة لـ «إمباور» بوصفها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

حيث تسهم في زيادة رضا وسعادة المعنيين حول الخدمات التي تقدمها المؤسسة، حيث تحرص «إمباور» على توفير خدمات تراعي أفضل المعايير العالمية، من خلال العمل على تطوير حلول وتقنيات مبتكرة، أو الاستفادة من تجارب الشركات الأخرى، حيث بإمكان هذه الحلول والتقنيات خلق مساحات موثوقة وآمنة، بالإضافة إلى أنها صحية ومريحة وفعّالة لجميع المستهلكين.

وكانت «إمباور» وقعت في 2017 عقداً مع شركة «تراين» العالمية لتوريد أجهزة تبريد، وبالاتفاق الجديد تكون الشركة قد عقدت ثاني أكبر صفقة على مستوى صناعة تبريد المناطق عالمياً.

ومن المقرر أن تستخدم «إمباور» الأجهزة الجديدة التي تم الاتفاق عليها في مشاريع الشركة في مناطق «تيكوم سي»، و«مركز دبي المالي العالمي»، و«منطقة الإنتاج الإعلامي العالمية»، و«فندق شاطئ جميرا».