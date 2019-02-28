جائزة لـ«سكاي واردز طيران الإمارات» من «غلوبال فلايت»

المصدر: دبي- البيان

نال «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، جائزة «التميز الإداري» ضمن جوائز الولاء 2019 للعام الثاني على التوالي.

وتسلم الجائزة، خلال الحفل الذي أقيم مؤخراً في باريس، الدكتور نجيب بن خضر نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات.

وأقيم حفل توزيع الجوائز خلال الدورة الخامسة عشرة من مؤتمر «الولاء والجوائز» الذي تنظمه «غلوبال فلايت»، وهي شركة إدارة مستقلة رائدة تسلط الضوء على برامج ولاء العملاء ضمن صناعة السفر.

وقال الدكتور نجيب بن خضر: نسعى في سكاي واردز إلى تعزيز المزايا التي نوفرها لعملائنا وإتاحة خيارات إضافية لهم للاستفادة من أميالهم. وتوفر ميزة in-path المتاحة عند الحجز عبر الموقع الشبكي emirates.com فرصة مميزة للأعضاء للاستفادة أكثر من أميالهم والحصول على مكافآت الترقية وشراء تذاكر وفق عروض النقد+ أميال.

ومنذ إطلاقنا الخدمة عام 2018، تمكنا من التفاعل أكثر مع الأعضاء الذين استبدلوا نحو 1.5 مليار ميل. ويزيد عدد أعضاء سكاي واردز حالياً على 23 مليوناً.