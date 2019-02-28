50 ألفاً يرغبون بالتطوع في إكسبو دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل برنامج المتطوعين لدى إكسبو 2020 دبي طلبات المشاركة من فئات عديدة من المجتمع في حتا خلال زيارة فريق البرنامج وادي هب، والتقى الفريق السكان في أجواء شهدت إقبالاً واهتماماً بالمشاركة، وتم إجراء مقابلات لتحديد اهتمامات المتطوعين وتوجيههم لممارسة واجبهم الوطني باستضافة أول إكسبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن المرتقب أن يشارك 30 ألف متطوع في إكسبو 2020 دبي ليكون لهم دور محوري في إنجاز الكم الهائل من الفعاليات الممتعة والأنشطة الشيقة والحوارات الموسعة التي سيضمها موقع إكسبو 2020 خلال كل يوم من أيام هذا الحدث الكبير. وبلغ عدد الذين أبدوا رغبتهم في التطوع حتى اليوم، أكثر من 50 ألفاً من مواطني الإمارات والمقيمين فيها.

وقالت عبير الحوسني مدير برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي: ليس بغريب على أهل الإمارات إقبالهم الكبير على التطوع والمشاركة في إنجاح الحدث العالمي المرتقب.

وهو ما يجسد الوعي المجتمعي في إماراتنا الحبيبة، حيث يعي الجميع أن إكسبو 2020 لكل الإماراتيين ولكل من يعيش على أرضنا الطيبة، وندعو الجميع ليكونوا في الصفوف الأمامية لاستقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعريفهم بقيم وعادات الإمارات الأصيلة.

وأضافت: يعمل فريق التطوع على إشراك جميع شرائح المجتمع والاستفادة من تنوع وغنى مجتمع الإمارات الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة، ولينضم الجميع إلى مسيرة «تواصل العقول وصنع المستقبل» ليعم نفع هذه الاستضافة على العالم أجمع، وسيتيح البرنامج لجميع المتطوعين الفرصة للتعلم والتواصل وبناء العلاقات مع المشاركين الدوليين وملايين الزوار الذين يسعون لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

ويفتح برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 دبي أبوابه أمام جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات، بما في ذلك طلاب الجامعات والخريجون وربات البيوت والموظفون والمتقاعدون وأصحاب الهمم.