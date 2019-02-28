159 ألف غسالة ملابس وصحون موفرة لاستهلاك الكهرباء تدخل الأسواق خلال شهرين

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة أصدرت نحو 159 ألف بطاقة محدثة لكفاءة استهلاك الطاقة لغسالات الملابس والنشافات وغسالات الصحون وفق التحديثات الأخيرة، منذ مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه المنتجات ستدخل الأسواق خلال شهرين.

وأكد أن التشريعات والأنظمة واللوائح الفنية التي اضطلعت بها الهيئة حققت نجاحاً لافتاً في ملف ترشيد استهلاك الطاقة، وعلى مستوى قطاعات متنوعة من الأجهزة الكهربائية، كما أن تنفيذ حزمة برامج معنية بترشيد الاستهلاك ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، لا سيما في مؤشرات التنمية المستدامة، وحماية البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأسهم تحديث لائحتي الغسالات والنشافات وغسالات الصحون في تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 7% عن الاستخدام السابق للأجهزة، أو ما يعادل 2.5 جيجاوات، فضلاً عن تقليل الضغوط البيئية المرتبطة، حسب دراسات فنية أجرتها الهيئة. وقال: إن تحديث لائحتي غسالات الملابس والنشافات وغسالات الصحون يعدان التحديثين الثامن والتاسع في مشروعات وبرامج كفاءة الطاقة التي تضطلع بها الهيئة، بعد تحديث مماثل في لائحة المضخات الكهربائية العام الماضي.

وتابع: إن الهيئة تتوسع حالياً في تحديث برنامج كفاءة الطاقة، تتضمن تحديث لوائح كفاءة الطاقة لأجهزة التلفاز، ومضخات المياه الدوارة، وغسالات الملابس والمجففات، والأفران، والمكانس الكهربائية، وهي خطوات هدفها تحقيق المزيد من الترشيد في استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، بصورة تنسجم مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية.

وقبل خمسة أعوام، أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، حزمة متكاملة من برامج ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، تشمل مكيفات الهواء التقليدية والمركزية، والغسالات والمجففات والسخانات ومنتجات الإضاءة والثلاجات، ومضخات المياه وغيرها، ويتم من خلالها تصنيف المنتجات بنظام النجوم، بناء على مستوى استهلاك الطاقة، بحيث يكون المنتج الحاصل على تصنيف خمس نجوم أكثر كفاءة.

قال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة: إن عدد المنتجات المسجلة في برنامج كفاءة الطاقة خلال الأعوام الخمسة الماضية تجاوز 9 ملايين جهاز، منها مكيفات هواء منزلية، وغسالات ملابس ومجففات، وثلاجات ومجمدات، وسخانات مياه تخزينية كهربائية، وغسالات صحون وغيرها. وأضاف أن الهيئة تبنت مبادرات وشراكات مع جهات حكومية وخاصة للوصول إلى شرائح جديدة في المجتمع، من خلال حملات توعوية مباشرة إلى الجمهور.